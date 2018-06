6 PÄEVA JALGPALLI MM-ini | Sõprusmängud näitasid, et kihlveokontorites autsaideriks peetav Tuneesia on üllatusvõimeline

Viimati 2006. aasta MM-il osalenud Tuneesia läheb vastu oma viiendale finaalturniirile. "Kartaago kotkasteks" kutsutav meeskond pole kordagi suurturniiril peksupoisiks jäänud. Kuigi võit on kübarast välja võlutud vaid korra - 1978. aastal Argentinas toimunud turniiril üllatati 3:1 skooriga Mehhikot -, siis viike on neil ette näidata veel neli. Samal 1978. aastal tehti 0:0 viik Lääne-Saksamaaga. Järgmine kord osaleti MM-il kümne aasta pärast, mil suudeti viigipunkt välja võidelda Rumeenialt (1:1). 2002. aastal rööviti punkte Belgialt ja 2006. aastal Saksamaalt.

Tuneesia rahvas ootab Venemaalt 40-aastase võidupõua lõpetamist. Šansid selleks ei saaks olla veel paremad, sest esimest korda MM-il mängiv Panama peaks olema igati hammustatav vastane. Ning kui emmalt-kummalt - Inglismaalt või Belgialt - veel viikgi kätte saadakse, mine tea...

"Esimene eesmärk on alagrupist edasi saada, sest see oleks meie riigi jaoks imeline," ütles keskkaitsja Yohan Benaoulane, kes kuulub 2015/2016 hooajal üllatuslikult Inglise meistriks tulnud Leicester City klubisse. Kuldmedalit ta aga kaela ei saanud, sest osales tol hooajal vaid neljas mängus ning sedagi vahetusest. Auraha teenitakse välja minimaalselt viie platsil käimisega.

Loe veel

On üllatav, et Tuneesia fännid Benaoulane üldse omaks on võtnud, sest mees on kahel korral koondise kutse tagasi lükanud. Olles ühe korra noortekoondise tasemel esindanud oma sünniriiki Prantsusmaad, loobus ta Tuneesia esindamisest lootuses, et postkasti potsatab kiri Laurent Blancilt, kuigi FIFA oli juba hoiatanud, et tema paberid on Tuneesia alaliitu üle viidud ja vaid Tuneesiat ta edaspidi esindada tohibki. Teist korda keeldus ta koondist segastel asjaoludel esindamast 2013. aastal. Debüüdi sai 31-aastane kaitsja kirja alles tänavu.

Suurim väravakütt vigastatud

Põhiliselt võib Tuneesia mängijaid leida Prantsuse kõrg- ja esiliigast. Meeskonna liidrid on 27-aastane Rennesi poolkaitsja Wahbi Khazri ja 28-aastane Marseille' keskkaitsja Aymen Abdennour. MM-il ei saa aga vigastuse tõttu osaleda Tuneesia koondislastest hetkel suurim väravakütt, 14 väravat kõmmutanud 27-aastane Youssef Msakni.

"Tuneesia ilma Msaknita on nagu Argentina ilma Messita või Portugal Ronaldota. Ta on meile väga tähtis mängija," on peatreener Nabil Maaloul öelnud. Msakni puudumisel on kõik pilgud suunatud endise Sunderlandi mängija Khazri poole, kes on koondise eest saanud kirja 12 väravat.

Tuneesia tüürimeheks on 55-aastane koondise endine poolkaitsja, 74-kordne internatsionaal Nabil Maaloul, kes määrati 2017. aastal koondise etteotsa juba teist korda. Vahepeal erinevaid klubisid juhendanud mees oli samas ametis ka 2013. aastal ning teenis riiki abitreenerina aastatel 2002-2004 ja 2006-2008.

AJALUGU

Enim mänge Tuneesia koondises: 1. Sadok Sassi 116, 2. Radhi Jaidi 105, 3. Khaled Badra (kõik on karjääri lõpetanud)

Enim väravaid Tuneesia koondises: 1. Issam Jemaa 36, 2. Francileudo Santos 21, 3. Adel Sellimi 20 (kõik on karjääri lõpetanud)

Tuneesia mängud MM-il:

Tuneesia - Inglismaa (18. juunil Volgogradis)

Belgia - Tuneesia (23. juunil Moskvas)

Panama - Tuneesia (28. juunil Saranskis)