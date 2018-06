5 PÄEVA JALGPALLI MM-ini | Costa Rica üritab korraldada sarnast šokiteraapiat nagu neli aastat tagasi

Neli aastat tagasi Brasiilias toimunud jalgpalli MM-finaalturniiril oli tõeliseks üllatajaks Costa Rica, kes murdis välja veerandfinaali, kus lõpuks kaotati penaltiseerias Hollandile.

Costa Rica toonane edu oli tõeline suurüllatus, kuna alagrupis mindi vastamisi Uruguay, Itaalia ja Inglismaaga. Vastupidiselt igasugustele ootustele lõpetas Costa Rica lõpuks alagrupi esikohaga. Play-off'i avaringis alistati seejärel veel ka Kreeka.

2014. aasta MM oli Costa Rica jaoks läbi ajaloo kõige edukamaks. Samas tasub meenutada, et alagrupiturniiri olid nad ka varem läbida suutnud. Play-off'i murti ka 1990. aastal, kuid toona sai nende teekond kaheksandikfinaalis otsa.

Mängijate osas on Costa Rical ette näidata ka tõeline superstaar. Väravapostide vahel seisab neil Madridi Reali esikinnas Keylor Navas, kes on kolmel hooajal järjest aidanud Madridi klubi Meistrite liiga tiitlini. 31-aastane puurilukk on selgelt igapäevaselt kõige kõrgemal tasemel palliv mängumees. Reali osteti ta mäletatavasti just tänu 2014. aasta MM-i suurepärastele esitustele.