31 PÄEVA JALGPALLI MM-ini | Lionel Messi viimane suur võimalus. Kas klubijalgpalli legend tõuseb lõpuks Diego Maradona kõrvale?

Messi sõprade ring

Argentinas ei ole Messit kunagi päris omaks võetud. 13-aastaselt Barcelonasse siirdunud ründetäht on kaasmaalaste jaoks pigem eurooplane ja 1986. aastal koondise MM-tiitlini tüürinud Diego Maradona kõrval on ta jätkuvalt justkui poisike. MM-tiitel Venemaal tõstaks Messi aga lõpuks ka kodumaal sangariks ja Maradona kõrvale.

Nii keerlebki MM-i eel Argentinas kõik Messi ümber. Kohalikus ja rahvusvahelises meedias kirjutatakse hoolega, et just Barcelona tähel on viimane sõna öelda koondise koosseisu koostamisel. Peatreener Jorge Sampaoli olevat justkui Messi käepikendus.

Loe veel

Nii moodustavad tiimi põhituumiku Messi sõpradest kogenud mängumehed: 33-aastane Javier Mascherano (Hebei China Fortune), 30-aastane Angel Di Maria (PSG), 29-aastane Sergio Agüero (Manchester City) ja 30-aastane Gonzalo Higuain (Torino Juventus).

Põhitegijate ringis on üldse palju juba kõike näinud mängijad. Väravasuul on esinumbriks Manchester Unitedi varuväravavaht, 31-aastane Sergio Romero. Keskkaitses peab asju korras hoidma Manchester Citys suurepärase hooaja teinud 30-aastane Nicolas Otamendi.

Dybala ja Icardi küsimus

Suurturniiri eel on Messi kõrval tähelepanu keskpunktis aga veel kaks staari, kes ei ole just Messi ja Sampaoli lemmikute ringis. Nendeks meesteks on Itaalia kõrgliiga säravamate staaride sekka kuuluvad 24-aastane Paulo Dybala (Torino Juventus) ja 25-aastane Mauro Icardi (Milano Inter).

Kui klubitasandil on mõlemad mehed tõelised tegijad ja löövad kamaluga väravaid, siis koondises on nad võimalusi saanud harva ja tabamused on seni jäänud olemata. Mõlemad mehed on tihtilugu pidanud rahvusesinduse kogunemisi üldse kõrvalt vaatama.

Viimased uudised ütlevad, et Dybala võetakse tõenäoliselt MM-ile kaasa. Algrivistusse talle kohta ei nähta, kuna ta on mängustiililt Messiga (seda on avalikult rääkinud ka Messi ise) lihtsalt liialt sarnane. Juventuse äss peab tõenäoliselt leppima vahetusmängija rolliga, kes sekkub viimasteks minutiteks, kui on vaja mängu muudatus tuua.