30 PÄEVA JALGPALLI MM-ini | Prantsusmaa - tohutult toorest talenti, kuid pidevalt kummitavad mänguvälised probleemid. Oma osa annab ka multikultuurne ühiskond

Multikultuurne koondis

Prantsusmaal on ikka loodetud, et nende multikultuurne jalgpallikoondis aitab ühendada kogu riiki. Eriti hellitati selliseid lootusi 1998. aasta MM-i järel. Elu on aga näidanud, et nii lihtne see ei ole.

Erinevate rahvuste vahel on lahkhelisid tekkinud nii koondise sees kui ka tribüünidel. Kui Prantsusmaa võõrustas 2001. aastal Alžeeriat (tegemist oli esimese nendevahelise kohtumisega pärast Alžeeria iseseisvumist Prantsusmaa alt 1962. aastal), siis publik vilistas prantslaste hümni lihtsalt välja. Hiljem jooksid mässata soovinud fännid ka väljakule. Mängule omistati toona väga suur tähtsus. Tasub lisada, et koondise liidriks olnud Zidane on samuti Alžeeria päritolu.

Nüüdseks on räägitud, et vutikoondises ei nähta enam riigi ühendajat. 2016. aasta koduse EM-i ajal kirjutati kohalikus meedias mitmel puhul, et immigrantidega asustatud linnaosades oodati pingsalt Prantsusmaa koondise kaotusi.

Riigi ühendajast on nüüd jõutud koondiseni, kellele on lihtsalt juhtide poolt peale pandud võitmise kohustus. Viimase tarbeks on mängijad tegelikult ju olemas. Vaja on nad lihtsalt ühte jalga käima panna.

Meeskonna parema toimimise ja õhkkonna nimel on näiteks peatreener Didier Deschamps juba mitu aastat nimekirjast välja jätnud Madridi Reali ründeässa Karim Benzema. Aastate jooksul mitmetesse skandaalidesse (viimaseks piisaks Deschampsi jaoks oli väljapressimises osalemine, kus ohvriks oli koondisekaaslane Mathieu Valbuena) sattunud Alžeeria päritolu Benzema on läbi karjääri keeldunud koondise mängu eel hümni laulmisest.