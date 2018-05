28 PÄEVA JALGPALLI MM-ini | Mõrvani viinud omavärav ja narkoraha ning nüüd taas tippseltskonda tõusmise ootus

Escobari peeti otseseks süüdlaseks koondise ebaedus, kuna tema omavärava tõttu kaotati 1:2 USA-le. Nii kihutas kohaliku mõjuvõimsa narkokartelli turvamees Humberto Castro Munoz ööklubi ees kuus kuuli Escobari kehasse. Põhjus olevat olnud selles, et kartelli ninamees Santiago Gallon oli mängule panustades kõvasti raha kaotanud. Munoz võttis süü omaks ja talle määrati 43 aasta pikkune vanglakaristus. 2005. aastal sai mees aga vabadusse.

Escobari matustel käis üle 120 000 inimesi. Koondise fännide seas on ta endiselt kõrges hinnas.

1990-ndatel ja enne seda oli narkakubandus ja Kolumbia jalgpall tihedalt seotud. Narkoparun Pablo Escobar investeeris suure hulga verega määritud rahast kohaliku vuti edendamisesse. Paljud 1994. aasta MM-il pallinud Kolumbia koondislased olid nii oma jalgpallihariduse saanud väljakutelt, mida oli rahastatud Pablo Escobari taskust.

Toona omasid narkoparunid Kolumbia suuri vutiklubisid ja lennutasid sealseid pallureid eralennukitel mängudele, kus nad siis ülirikaste omanike rõõmuks ringi siblisid. Kohtunike kinni maksmine ja nende tapmine ning mängijate ähvardamine oli tavapärane. Päris kaoseks läks Medellinis 1993. aastal, kui tapeti narkoparun Escobar. Kui suur boss oli kadunud, siis sai igaühest iseenda boss. See sai lõpuks saatuslikuks jalgpallur Escobarile.

Särav James Rodriguez

Tänapäeval Kolumbia jalgpallikoondise ümber sääraseid skandaale ja narkoraha enam ei tiirle. Mängijad on aga sama andekad nagu eelmisel tippajal ehk 1990-ndatel. Kolumbialaste mäng käib nüüd nende 26-aastase liidri James Rodrigueze ümber. 2014. aasta MM-il kuue väravaga suurimaks väravakütiks kerkinud Rodrigueze karjäär viis ta seejärel otse Madridi Reali. Hispaania pealinnas alustas ta hoogsalt, kuid hiljem ta Zinedine Zidane'i soosingusse enam ei kuulunud. Lõppenud hooajal laenulepingu alusel Müncheni Bayernis mängides suutis ta näidata taas oma parimate päevade taset.

Kolumbia koondise praegune suurim staar James Rodriguez. Foto: JAVIER SORIANO, AFP/Scanpix

Seekord on koondises olemas ka kapten Radamel Falcao. Tiimi 2014. aasta MM-ile tüürinud Falcao sai toonase suurturniiri eel raske põlvetrauma ning jäi ligemale aastaks väljaku kõrvale. Edasi tulid rasked ajad Inglismaa kõrgliigas. AS Monacossa naasmine on 32-aastase ründeässa viinud taas väravasoonele ning Kolumbia koondise oluliste lülide sekka.

Endiselt on kandvas rollis eelmisel MM-il säranud väravavaht David Ospina (Londoni Arsenal) ning äärepoolkaitsja Juan Cuadrado (Torino Juventus).