27 PÄEVA JALGPALLI MM-ini | Radikaalsed muutused tegid Belgia keskpärasest tiimist suurjõuks

Teekond edule

Belglased võtsid eeskuju Hollandist, Prantsusmaast ning FC Barcelonast ja Amsterdami Ajaxist. Lõpuks jõuti järeldusele, et kasutama hakatakse mänguskeemi 4-3-3. Loomulikult ei olnud kõik muudatustega kohe päri ning süsteemi tuli hakata kõvasti juurutama.

Arengu nimel ehitati Brüsseli lähistele rahvuslik treeningkeskus jalgpallile. Parandati treenerite haridustaset ja täiendati koolitusi. Analüüsi tarbeks hakati filmima noorte mänge. Selle põhjal leiti, et palliga mängimise harjumust on vähe. Treeningutel hakati olukorra parandamiseks mängima 2v2, 5v5 jne. Suurt rõhku pandi seejärel ka mängijate tehnika arendamisele. Lõpetuseks leiti, et noorte mängudes keskendutakse liialt tulemusele, mitte arengule. Seetõttu loobuti noorteliigades kohati ka turniiritabeli pidamisest, et arendada hoopis mängulist poolt. Paljude asjaosaliste jaoks oli just see muudatus kõige radikaalsem.

Niimoodi mängijaid arendades on 11 miljoni elanikuga Belgia saanud kokku tõelise staaride armee. Tänapäeval ei saa sisuliselt ükski Premier League'i tippklubi enam belglasteta läbi.

Meeskonnal on sisuliselt neli liidrit. Eelkõige toetutakse 26-aastasele väravavahile Thibaut Courtoisile (Londoni Chelsea), 26-aastasele keskväljageeniusele Kevin De Bruynele (Manchester City), 27-aastasele välkkiirele ääreründajale Eden Hazardile (Londoni Chelsea) ning võimsale 25-aastasele tipuründajale Romelu Lukakule (Manchester United).

Probleemsed kohad

Kaitses loodetakse kogenud 31-aastasele Jan Vertonghenile (Tottenham). Nimede poolest on Belgia kaitseliin ülivõimas, kuid seal on erinevaid probleeme. 32-aastane Vincent Kompany (Manchester City) on liialt tihti vigastatuste küüsis. Traumad on kõvasti mõjutanud ka 32-aastase Thomas Vermaeleni karjääri (FC Barcelona). 29-aastane Toby Alderweireld (Tottenham) ja 26-aastane Thomas Meunier (PSG) on lõppenud hooajal liialt tegelenud aga pingi nühkimisega.

Poolkaitses peaks tööloomana olema oluline roll kanda 30-aastasel Radja Nainggolanil (AS Roma), kes näitas lõppenud hooajal klubisärgis suurepärast minekut. Temal on aga peatreener Roberto Martinezega kana kitkuda ehk tema roll ei ole lõpuni selge.