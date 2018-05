26 PÄEVA JALGPALLI MM-ini | Horvaatide kuldse põlvkonna viimane suur võimalus

Horvaatia tuli rahvusvahelisse jalgpalli pauguga. Iseseisva koondisena oldi esmakordselt tiitlivõistlustel väljas 1990-ndate teises pooles. 1996. aasta EM-il jõuti kohe veerandfinaali ning 1998. aasta MM-il võideldi kõigile üllatuseks välja pronksmedalid. Edaspidi on ainult ühel juhul korratud esimest saavutust ehk EM-i veerandfinaali jõudmist – 2008. aastal.

Horvaatia on maailmale suuri jalgpallistaare ikka andnud. Kuni 1990-ndateni tegid nad tegusid Jugoslaavia koondises. Edaspidi on kõige tulisemaid lahinguid maha peetud just endise liitriigi juhtrahva serblastega.

MM-idel on eduka 1998. aasta turniiri järel mängitud veel kolmel korral ning alati on pidama jäädud alagruppi. 1998. aasta finaalturniir tsementeeris horvaadid aga igaveseks paljude jalgpallisõprade mällu. Toonasel jõuproovil kerkis kuue tabamusega suurimaks väravakütiks Davor Šuker. Kui toona oli ta kodumaal palavalt armastatud, siis tänapäeval on ta kohaliku jalgpalliliidu president. Seal on ta sattunud aga erinevate skandaalide ja korruptsioonijuhtumite keskmesse ning koondise poolehoidjate seas ta enam nii kuum nimi ei ole.

Endised ja nüüdsed legendid

Šukeri kõrval mängisid end tõelisteks legendideks ka Zvonimir Boban ning Robert Prosinečki. Kogu kolmik alustas oma rahvusvahelist karjääri omal ajal Jugoslaavia koondises ning Horvaatia iseseisvudes aidati kodumaa maailma tippu.