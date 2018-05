25 PÄEVA JALGPALLI MM-ini | Poola - Ida-Euroopa tõusev jõud. Kas tulevane liider?

Ja lootusi Poolal hellitada tasub. Meeskonna liidriks on 29-aastane Müncheni Bayerni esiründaja Robert Lewandowski. Kaptenipaela kandev mees on alates 2008. aastast kõmmutanud koondise eest 52 väravat ja sellega on ta riigi läbi aegade edukaim. Mänge on tal kirjas 93 ning selles vallas on rekordiks 102. Lõppenud MM-valiksarjas oli ta 16 tabamusega Cristiano Ronaldo ees parimaks eurooplasest väravakütiks.

Oma ampluaas on Lewandowski maailma üks paremaid ning võib julgelt öelda, et Poolal on olemas globaalne superstaar, kes kannatab välja võrdluse kõikide teiste tiimide liidritega.

Loe veel

Üks Robert Lewandowski

Lewandowski kaliibriga staare rohkem poolakate ridades ei ole, kuid häid mehi jagub tiimi veel. Väravasuul seisab 28-aastane Torino Juventuse puurilukk Wojciech Szczesny, kes on Gianluigi Buffoni kõrvalt saanud päris palju võimalusi. Keskkaitses hoiab asju korras 30-aastane Kamil Glik (AS Monaco). Paremkaitses on endiselt oluline tegija 32-aastane Lukasz Pisczek (Dortmundi Borussia).

Lõhkuva poolkaitsjana on oluline roll täita 28-aastasel West Bromwichi mehel Grzegorz Krychowiakil (tema mängijaõigused kuuluvad Prantsusmaa suurklubile PSG) ning rünnakul peavad Lewandowskit toetama Napolis peamiselt vahetusest sekkuvad 23-aastane Piotr Zielinski ja 24-aastane Arkadiusz Milik. Oma roll on endiselt täita ka eelmisel kaptenil, 32-aastasel Jakub Blaszczykowskil (VfL Wolfsburg).

Noorematest mängijatest on Zielinski ja Miliku kõrval tõusvaks täheks ka 23-aastane poolkaitsja Karol Linetty (Sampdoria), kes on teinud läbilöögi Itaalia kõrgliigas. Praegust koosseisu vaadates võibki tõdeda, et eelkõige üritavad poolakad klubijalgpalli tippu jõuda just läbi Itaalia.

Head lootused

Kõike seda kokku lüües usutakse, et poolakad on võimalised küündima oma parimate aegade tasemele. Poola koondise tippaeg jääb vahemikku 1974 kuni 1986. Toona mängiti neljal MM-il järjest ning neist kahel saadi kaela pronksmedalid (1974. ja 1982. aastal).

Uuesti hakati kõrgemale ronima käimasoleva sajandi alguses. MM-il mängiti 2002. ja 2006. aastal. Seejärel vaadati kahte järgmist turniiri kõrvalt. Viimased aastad aga näitavad, et Poola jalgpall on taas tõusuteel. 2016. aasta EM-il murti välja veerandfinaali. Seal kaotati tulevasele Euroopa meistrile Portugalile alles penaltiseerias.