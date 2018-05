24 PÄEVA JALGPALLI MM-ini | Eesti supervõidu järel kriisi langenud Serbia uus tõus

Praegu tundubki, et Serbia koondis on taas tõusuteel. Tiimis on endiselt kogenud kaitsjad Branislav Ivanovic (Peterburi Zenit) ja Aleksandar Kolarov (AS Roma) ning poolkaitsja Nemanja Matic (Manchester United). Uute staaridena nähakse Aleksandar Mitrovici (Fulham) ja Sergej Milinković-Savićit (Rooma Lazio).

Loe veel

Füüsiliselt võimsad, tehniliselt osavad ja kõrge jalgpallialase IQ-ga serblased on alati olnud kuum kaup ka klubijalgpalli turul. Praeguse aja üks kõlavamaid nimesid on 23-aastane Rooma Lazio poolkaitsja Milinković-Savić, kes on end Itaalia kõrgliigas juba tõestanud. Nüüdseks on ta valmis astuma veelgi suurematele lavadele. Eduka suve järel võib tema tee viia juba Inglismaa tipptiimidesse. Vähemalt spekulatsioonide kohaselt soovivad teda nii Manchesteri kui ka Londoni suurklubid.

Noored anded

Igatahes Serbia jalgpalli tulevik peaks olema helge. 2015. aastal krooniti nende U20 koondis maailmameistriks. Finaalis alistati lisaaja järel Brasiilia. Aina enam loodetakse, et toona noorte seas säranud mängijad teevad väärilise sammu ka meeste sekka.

Eelmisele peatreenerile Slavoljub Muslinile sai saatuslikuks soovimatus mängitada Milinkovic-Savicit. Nüüdne juhendaja Mladen Krstajic saigi ülesandeks tuua kiiremini esindustiimi 2015. aasta maailmameistreid ja seni on see edu toonud. Toonase võistkonna üks säravamaid mehi oli just Milinkovic-Savic.

Ajalukku vaadates kahetsevad serblased ilmselt kõige rohkem seda, et realiseerimata jäi meeskonnas 1990-ndatel peitunud potentsiaal. 1987. aastal krooniti Jugoslaavia samuti U20 maailmameistriks ning suuri andeid oli meeskonnas meeletult. 1990. aasta MM-il purjetatigi veerandfinaali välja. Seal langeti penaltiseerias hilisema finalisti Argentina vastu.

Edasi langes riik aga sõjakeerisesse ja jagunes selle tulemusena mitmeks iseseisvaks riigiks. 1992. aasta EM-ilt jäeti nad karistuseks kõrvale. Jugoslaavlaste asemel finaalturniirile võetud Taani tõusis mälestusväärselt Euroopa meistriks. Agressorriigiks olemise tõttu jäeti nad veel eemale ka 1994. aasta MM-ilt ja 1996. aasta EM-ilt.

Võimalus MM-il

Taas lubati Jugoslaavia jalgpallikoondis rahvusvahelisele areenile 1998. aasta MM-iks. Selleks ajaks oli nende staarmängijate parim enne juba peaaegu möödas ning teekond sai otsa kaheksandikfinaalis. 2000. aasta EM-il jõuti veel veerandfinaali, kuid edaspidi ongi peamiselt võideldud suurturniirile pääsemise nimel. Jugoslaaviast sai seejärel esmalt Serbia ja Montenegro ning nüüdseks on järgi jäänud ainult Serbia. Vähemalt noorte edu lubab, et ühel päeval saabub taas õnn ka Serbia täiskasvanute koondise õuele.

Venemaal toimuval MM-il on Serbia jaoks kõik justkui võimalik. Loos viis nad E-alagruppi, kus soosikuks on finaalturniiri peafavaoriit Brasiilia. Seltskonna ülejäänud liikmeteks on Šveits ja Costa Rica, kellega tuleb tõenäoliselt heitlema hakata kaheksandikfinaali koha eest.

AJALUGU



Osaleb MM-il 12 korda

MM-i neljas koht 1930 ja 1962