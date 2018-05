23 PÄEVA JALGPALLI MM-ini | Suur ja tugev, kuid tiitel jääb ikka kaugele

Palliplatsil loodetakse ikka kogenud väravavahile Guillermo Ochiale (Liege Standard), poolkaitsjast kaptenile Andres Guardadole (Real Betis) ja endisele Manchester Unitedi ründeässale Javier Hernandezele (nüüd West Ham United).

Rahvusvahelises plaanis on 29-aastane Hernandez kindlalt kõige kuulsam Mehhiko tegevjalgpallur. Kui käimasoleva kümnendi alguses loodeti temast tõelist globaalset superstaari, siis säärane läbimurre on jäänud tegemata.

Manchester Unitedi eest pallides lõi ta edukamatel hooaegadel kahekohalise arvu väravaid ja nii seostati teda vahepeal tugevalt isegi FC Barcelonaga. Laenulepingu alusel käis ta lõpuks ära Madridi Realis, kuid viimased aastad on ta mööda saatnud Leverkuseni Bayeris ja West Ham Unitedis. Mõlemas klubis on ta olnud väga oluline mängumees, kuid profikarjääri algusaastate sära ei ole enam päris taastunud.

Kas legend saab võimaluse?

Esialgses koondise nimekirjas on ka võistkonna pikaaegne liider Rafael Marquez. Nüüdseks 39-aastane kaitsja mängib praegu kodumaal Atlase meeskonnas. Karjääri parimatel aastatel seitse hooaega FC Barcelona põhitegijate sekka kuulunud ja kaks Meistrite liiga trofeed võitnud Marquez on seni mänginud neljal MM-finaalturniiril. Kui keskkaitsja mahub ka sel korral koosseisu ning pääseb ka platsile, siis tõuseb ta legendaarse kaasmaalase Antonio Carbajali ja sakslase Lothar Mätthäusi kõrvale.

Carbajal ja Mätthäus on seni ainsad, kes mänginud viiel finaalturniiril. 39-aastasel Marquezil on võimalik tõusta nimetatute kõrvale. Kui ta peaks väljakule jooksma aga kaptenina, siis oleks ta esimene, kes viiel erineval finaalturniiril kaptenipaela kandnud. Igatahes on ta lubanud eesootava MM-i järel jalgpallisaapad lõplikult varna riputada.

Mehhiklastel on olemas ka enda tõusev täht. Selleks meheks on PSV Eindhoveni 22-aastane ründaja Hirving Lozano. Rahvusesinduse eest on ta pidanud 26 matši ning löönud selle ajaga 7 väravat. Hollandi kõrgliigas sai ta lõppenud hooajal kirja 17 väravat.

Stabiilne seeria

Huvitava faktina on Mehhiko ainus koondis Saksamaa ja Brasiilia kõrval, kes jõudnud alates 1994. aasta MM-ist finaalturniiridel alati alagrupist edasi. Samas on Mehhiko seejärel alati kaheksandikifnaalis kaotanud.

Eelmiste MM-idega võrreldav stsenaarium on võimalik ka sel korral. F-alagrupis mängitakse Saksamaa, Rootsi ja Lõuna-Koreaga. Lootused edasipääsuks on täiesti olemas. Viimati jäädi alagruppi pidama 1966. aastal Inglismaal.

AJALUGU



Osaleb MM-il 16 korda

MM-i veerandfinalist 1970 ja 1986

Kõige rohkem mänge Mehhiko koondises: 1. Claudio Suarez 177 mängu, 2. Pavel Pardo 146, 2. Gerardo Torrado 146.

Kõige rohkem väravaid Mehhiko koondises: 1. Javier Hernandez 49, 2. Jared Borgetti 46, 3. Cuauhtemoc Blanco 39.