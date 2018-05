21 PÄEVA JALGPALLI MM-ini | Taaskord 1992. aasta imet otsides

Suur staar Eriksen

26-aastast Tottenhami ässa on juba mõnda aega seostatud FC Barcelonaga. Sääraseid jutte on toetanud ka legendaarne taanlane Michael Laudrup, kes mängis omal ajal Barcelonas, Madridi Realis ja Torino Juventuses. Seejuures peetakse just Erikseni koondise kunagise liidri otseseks mantlipärijaks. 1990-ndate alguses loeti Laudrupi Euroopa üheks paremaks kui mitte parimaks jalgpalluriks.

“Eriksen on sama hea nagu Laudrup. Värava ees on ta Laudrupist isegi ohtlikum. Eriksen on meie Cristiano Ronaldo. Ta on teistsugust tüüpi mängija, kuid meie jaoks sama oluline. Väga palju Taani koondise taktikast on seatud nii, et Eriskenil tekiks vastaste väljakupoolel ruumi. See töötab!“ kirjeldas tiimi tööd Taani ajalehe Jyllands-Posten ajakirjanik Troels Henriksen.

Kui MM-il on kohal justkui uus Laudrup, siis üle pikkade aastate näeb jalgpalli suurturniiril jälle Schmeicheli nime. Kuulsa Peter Schmeicheli pojast Kasperist on viimastel aastatel saanud koondise esikinnas.

Taani koondise tegijate nimekiri ei piirdu aga ainult nende kahe nimega. Kaitseliinis on oluliseks lüliks Londoni Chelseas läbilöögi teinud 22-aastane Andreas Christiansen. Kaptenina on kohal Sevilla 29-aastane keskkaitsja Simon Kjaer.

Noored talendid

Suurt läbilööki oodatakse 22-aastaselt poolkaitsjalt Pierre-Emile Højbjergilt ja 20-aastaselt ründajalt Kasper Dolbergilt. Müncheni Bayerni noortesüsteemist läbi tulnud ning 2013. aastal klubiga ka Meistrite liiga võitnud Højbjerg üritab praegu maailma vallutada Southamptoni kaudu. Dolberg proovib sarnaselt mitmele teisele taanlasele läbilööki Hollandi suurklubi Amsterdami Ajaxi kaudu. Kui eelmisel hooajal lõi Dolberg Ajaxis jalaga ukse lahti ja kõmmutas liigas 16 väravat, siis tänavu jäi väravate arv väiksemaks ja samas jäi ta Hollandi tõusva tähe Justin Kluiverti varju.

Rünnakul loodavad taanlased veel RB Leipzigi 23-aastasele tähele Yussuf Poulsenile. Endiselt on rivis 30-aastane endine Londoni Arsenali äss Nicklas Bendtner. Nüüdseks on ta maandunud Norra suurklubi Rosenborgi ridadesse, kuid koondise jaoks on ta endiselt oluline.

Keskväljal on suureks töömeheks Bremeni Werderi 26-aastane mängumees Thomas Delaney. Meeskonna võimalikuks suureks üllatajaks peetakse Celta Vigos pallivat 23-aastast ääreründajat Pione Sistot.