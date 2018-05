19 PÄEVA JALGPALLI MM-INI | Mitu peatükki muinasjuturaamatusse mahub?

Meeskonna staariks on endiselt Premier League’i täht Gylfi Sigurðsson, ent endiselt koosneb tiim ühtlase tasemega mängijatest, kes pallivad enamasti mõnes Euroopa mõistes korraliku tasemega, ent mitte päris tippu kuuluvas klubis. Tiimi tuumik on nüüd suurturniiri kogemuse võrra rikkam ning suurem osa sellest on jõudnud ka parimasse mängijaikka. Teoreetiliselt peaks olema tegu Islandi jalgpalliajaloo kõige tugevama kooslusega - ainsaks tähtsaks puudujaks on aga ründaja Kolbeinn Sigthorsson, kes lõi kaks suve tagasi EM-il Islandi eest värava nii kaheksandikfinaalis Inglismaa kui veerandfinaalis Prantsusmaa vastu. Eeldatavasti hakkab edurivis nüüd põhirolli kandma Alfred Finnbogason.

Paberi peal pole MM-i kontekstis mõistagi tegemist väga tugeva koondisega, ent kes julgeks pärast kolm-neli aastat kestnud suurepärast minekut nende vastu ennustada?

Loe veel

Üks suur erinevus võrreldes kahe aasta taguse suurturniiriga Islandi koondises siiski leidub: kui EM-il juhendasid meeskonda võrdselt rootslane Lars Lagerbäck ja islandlane Heimir Hallgrímsson, siis nüüd on juba pea kaks aastat tiim vaid Hallgrímssoni tüürida olnud. Valikturniiril see Islandit ei seganud – eks näis, kas rootslase kogemustest hakatakse Venemaal puudust tundma või mitte. Islandi ime ootab igatahes kordamist.

AJALUGU

Osaleb MM-il 1. korda

Kõige rohkem mänge Islandi koondises: 1. Runar Kristinsson 104 mängu, 2. Hermann Hreidarsson 89, 3. Eidur Gudjohnsen 88.

Kõige rohkem väravaid Islandi koondises: 1. Eidur Gudjohnsen 26 väravat, 2. Kolbeinn Sigthorsson 22, 3. Gylfi Sigurdsson 18.

Islandi alagrupimängud MM-il: