18 PÄEVA JALGPALLI MM-INI | Zlataniga või mitte, selles polnud küsimus

Zlataniga või Zlatanita? Rootsi jalgpalliüldsuses näis see küsimus selle aasta esimeses pooles olevat vaat et igapäevane arutlusteema.

36-aastane ründelegend otsustas kaks aastat tagasi ebaõnnestunud EM-finaalturniiri järel koondisekarjääri lõpetada, ent rootslaste MM-ile pääsu järel hakati Ibrahimovići mõnel pool taas koondisesse nõudma. Hiljuti Manchester Unitedist Los Angeles Galaxy ridadesse siirdunud ning end USA-s pauguga tutvustanud Zlatan ise andis samuti mitmel korral põhjust uskuda, et ta võib finaalturniiriks kollasesse särki naasta, ent kuulujuttude tipphetkel otsustas koondise peatreener Janne Andersson spekulatsioonidele punast kaarti näidata ning avalikult välja öelda: Ibrahimovići Venemaale kaasa ei võeta.

Paljude asjatundjate arvates oli see jalgpallilises mõttes igati õige otsus: Rootsi on ilma Zlatanita viimasel ajal näidanud lihtsalt tunduvalt paremat mängu. Ilma temata võideldi üle kaheksa aasta välja koht finaalturniiril, ilma temata minnakse seda ka mängima. Mitmel pool öeldi isegi välja, et Anderssoni jaoks ei olevat see olnud isegi eriliseks küsimuseks: juhendaja tunneb, et praegune löögirusikas on ühtlane ning sedavõrd suure isiksuse lisandumine hoolimata Ibrahimovići mänguoskustest meeskonnale tervikuna eriliseks kasuks ei tuleks.