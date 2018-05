17 PÄEVA JALGPALLI MM-ini | "Superkotkad" jahtimas jalgpallilegendi Pele kummitavat ennustust

Nigeeria jalgpallikoondise kapten John Obi Mikel. Foto: NELSON ALMEIDA, AFP/Scanpix

Jalgpallilegend Pele ennustas 1990-ndatel, et Nigeeria võidab esimese Aafrika koondisena MM-finaalturniiri ja seda lähiajal. Reaalsuses on “Superkotkaste“ hüüdnime kandva võistkonna parimaks tulemuseks jätkuvalt kaheksandikfinaali jõudmine. Üldse on Aafrika riigid parimal juhul jõudnud veerandfinaali.