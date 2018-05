14 PÄEVA JALGPALLI MM-ini | Araabiamaailm palvetab ja närib küüsi. Mis saab Mohamed Salah'st?

Mohamed Salah on Egiptuses tõeline staar. Foto: Nariman El-Mofty, AP/Scanpix

Esmakordselt MM-finaalturniiride ajaloos on jalgpalli suurpeole jõudnud neli araablaste riiki. Venemaal on mängimas Egiptus, Maroko, Saudi Araabia ja Tuneesia. Suurimate lootustega sõidab neist maailmameistrivõistlustele Egiptus. Lisaks on nende ridades ka Araabimaailma kõige kuumem staar. Loomulikult on selleks meheks FC Liverpooli ründetäht Mohamed Salah.