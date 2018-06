13 PÄEVA JALGPALLI MM-ini | Kas Panama aitasid MM-ile nähtamatud jõud?

„Kummitusvärava“ abil MM-finaalturniirile jõudnud Panama kuulutas ajaloolise kvalifitseerumise päeva rahvuslikuks pühaks.

10. oktoobrit tähistatakse selles 4 miljoni elanikuga nüüdsest igavesti päevana, mil nende jalgpallikoondis kindlustas esimest korda pääsu MM-ile. Kardeti, et otsustav mäng Costa Ricaga tuleb uuesti pidada, sest ameeriklased olid esitanud FIFA-le protesti. Nimelt näitasid videkordused, et Panama 2:1 võidumängu viigivärava puhul pall tegelikult väravajoont ei ületanud ning kohtunikud olid eksklikult läbi lasknud nn „kummitusvärava“.

Mees, kelle arvele „fantoomvärav“ kanti, on 29-aastane Gabriel Torres, kes juhuslikult kannab ka hüüdnime Fantasmita (tõlk: väike kummitus). Seda Tšiili klubi Huachipato ründajat peeti kunagi riigi lootustandvamaks nooreks mängijaks. Tema vastu oli 11 aastat tagasi huvi isegi Manchester Unitedil, kelle juures ta end kahel korral näitamas käis. Suurele võimalusele tõmbas piduri aga testimise teisel päeval saadud vigastus. Korra on ta viibinud ka Valencia treeningutel. Oma 68 koondisemänguga on ta löönud 15 väravat.

FIFA MM-ilt välja jäänud USA protesti aga ei rahuldanud ning loosis Panama Venemaal ühte alagruppi koos Belgia, Inglismaa ja Tuneesiaga. Ameeriklaste pettumust suurendas tõsiasi, et meeskond, kes neid kvalifikatsioongrupis edestas, sai neilt alles mõned päevad varem Orlandos kindlalt 4:0 sugeda.