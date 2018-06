12 PÄEVA JALGPALLI MM-ini: Enne suurturniiri Eestis peatuv Maroko läheb Venemaale puhta väravaga

Nagu selliste meeskondade puhul ikka, sõltub ka Maroko käekäik MM-il eelkõige tiimi superstaari esitusest, antud juhul Benatiast, kellel enesekindlusest juba puudu ei tule. Hiljutises intervjuud France 24-le ütles ta, et näeb Marokot juba finaalis. "Ma tahan, et Maroko fännid võiksid Moskva tänavatel uhkelt ringi käia," lausus Benatia, kes lõi otsustavas valikmängus Elevandiluuranniku vastu kohtumise esimese värava.

Peatreener taastas võitlusvaimu

Ainsaks tabamuseks see Benatiale kvalifikatsioonis jäigi. Meeskonna suurim väravakütt oli hoopis Türgi kõrgliigas Malatyaspori Yenis leiba teeniv 31-aastane ründaja Khalid Boutaib, kes sai kirja neli väravat, kolm neist sündisid mängus Gaboni vastu 7. oktoobril.

MM-ile pääsemine on Marokos suuresti kirjutatud peatreener Herve Renardi töövõiduks. 2016. aastal sellesse ametisse asunud prantslane on vaatlejate hinnangul meeskonda tagasi toonud võitlusvaimu, millest muidu pikalt kokku mänginud meestel varem puudu oli. Maroko koondis on Renardi treenerikarjääri 12. töökoht. Koondistest on ta juhendanud Zambiat, Angolat ja Elevandiluurannikut, tuntumatest klubidest Lille'i ja Sochaux'd. Tänuks pika ootuse lõpetamise eest premeeris Maroko teda mullu novembris uue 2022. aastani kehtiva lepinguga.

Kui valikturniiril suudeti värav puhtana hoida, siis juba aasta esimeses sõprusmängus 23. märtsil saadi Serbialt esimene sisse. Ise löödi serblastele aga kaks tükki vastu. Neli päeva hiljem mängiti 2:0 üle Usbekistan. Sel neljapäeval tehti 0:0 viik Ukrainaga. Enne Eestisse tulemist mängitakse 4. juunil veel Slovakkiaga.

AJALUGU

Enim mänge Maroko koondises: Abdelmajid Dolmy (142)

Suurima väravalööja Maroko koondises: Ahmed Faras (42)

Maroko mängud MM-il:

Maroko - Iraan (15. juunil Peterburis)

Portugal - Maroko (20. juunil Moskvas)

Hispaania - Maroko (25. juunil Kaliningradis)