11 PÄEVA JALGPALLI MM-ini | Säravad ründestaarid ning juutidega mängimise eest võistluskeelu saanud fännide lemmikud

Säravaid mehi jaguneb aga ka ründeliini. Tegijamatest on suurklubide radarile jõudnud AZ Almaari 24-aastane ründav poolkaitsja Alireza Jahanbakhsh ja Kaasani Rubini 23-aastane ründeäss Sardar Azmoun. 31 koondisemänguga on viimane löönud juba 23 väravat. Azmouni teatakse oma resultatiivsuse ja mängustiili tõttu “Iraani Messina“. MM-i valiksarjas sahistas ta väravavõrku koguni 11 korda. Arvestades, et ta mängib igapäevaselt klubijalgpalli Venemaal, siis iraanlased loodavad, et ka sellest tõuseb mingisugust tulu.

Väravaid lööb kõvasti ka Jahanbakhsh. Koondises on tal tabamusi kirjas seni küll ainult neli, kuid Hollandi kõrgliigas on ta olnud tõeline väravamasin.Alkmaari ridades lõi ta Hollandi kõrgliigas lõppenud hooajal 21 väravat. Selle näitajaga sai temast esimene Aasiast pärit jalgpallur, kes kerkinud mõne tugeva Euroopa vutiliiga parimaks väravakütiks.

Keskväljal loodetakse 21-aastasele Saeid Ezatolahile. Igapäevaselt samuti Venemaal (kuulub Rostovi ridadesse, lõppenud hooajal oli laenul Permi Amkaris) klubijalgpalli mängiv mees peab oma loovusega käima panema Iraani rünnakud. Samas tuleb tõdeda, et iraanlastel tuleb tõenäoliselt rohkem keskenduda kiiretele vasturünnakutele.

Skandaalne mäng Iisraeli klubiga

Iraani MM-koosseisu välja kuulutamisega oli ka väike skandaal. Nimelt on koondises ka kaks meest, kellele määrati riigi juhtkonna poolt eluaegne koondise esindamsie keeld. Nimelt jooksid poolkaitsjad Masoud Shojaei and Ehsan Haji Safi eelmisel hooajal oma toonase koduklubi Panionise ridades väljakule Tel Avivi Maccabi vastu. Kuna Iraani juhtkonna meelest on Iisraeli klubiga mängimine tõsine patt, siis määratigi meestele riigi juhtide poolt mängukeeld (Iraan ei tunnusta Iisraeli riiki ning ei luba ka oma sportlastel juutidega spordiväljakul otseselt konkureerida).

Säärane otsus ajas Iraani koondise poolehoidjad aga tagajalgadele ning Shojaei kutsuti juba märtsis tiimi tagasi ning Haji Safile karistust reaalselt ei määratudki. Seejuures on 33-aastase Shojaei käel ka võistkonna kaptenipael. Lisaks osaleb ta iraanlaste jaoks rekordilist kolmandat korda MM-il.

Valiksarjas oli Iraan võimas, kui otsustaval alagrupiturniiril edestati teiseks tulnud Lõuna-Koread lõpuks seitsme ja kolmandaks tulnud Süüriat üheksa punktiga. Kümnest kohtumisest teenisid iraanlased kuus võitu ja said kirja neli viiki. Kümne matšiga lubati endale lüüa ainult kaks väravat.

Tänavuse aasta maavõsitlusmängudes on näidatud küllaltki korralikku hoogu. Senisest viiest kohtumisest on kirja saadud kolm võitu ja kaks kaotust. 2:1 on alistatud Alžeeria, 1:0 Usbekistan ja 4:0 Sierra Leone. Viimati jäädi 1:2 alla aga Türgile ning märtsis kaotati 0:1 Tuneesiale.

MM-iks siiski loos Iraani jaoks eriti armuline ei olnud ning B-alagrupis tuleb kohtuda favoriitide sekka kuuluvate Hispaania ja Portugaliga. Neljanda liikmena on grupis Maroko.

AJALUGU



Osaleb MM-il 5 korda

MM-i alagrupiturniir 1978, 1998, 2006, 2014

Kõige rohkem mänge Iraan koondises: 1. Javad Nekounam 151 mängu, 2. Ali Daei 149, 3. Ali Karimi 127.

Kõige rohkem väravaid Iraani koondises: 1. Ali Daei 109 väravat, 2. Karim Bagheri 50, 3. Javad Nekounam 39.