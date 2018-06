10 PÄEVA JALGPALLI MM-ini | Skandaalne viljavedu kummitab kaugemast minevikust ja kokaiini tarvitanud staar lähiminevikust

Koondise hea hoog

Eduka valikturniiri järel on Peruu jätkanud suurepärases hoos ka maavõistlusmängudes. Sel aastal on alistatud nii 2:0 Horvaatia, 3:1 Island, 2:0 Šotimaa ning 3:0 Saudi Araabia. Seejuures tuleb lisada, et Peruu on nüüdseks suutnud kaotust vältida 14 matši järjest. Viimati tuli neil kaotus vastu võtta 2016. aasta 16. novembril, kui MM-valikmängus jäädi 0:2 alla Brasiiliale. Seejärel on alistatud näiteks Uruguay ning viigistatud Argentina ja Kolumbiaga.

Peruu ei ole just ülemäära palju jalgpalli MM-finaalturniiridel osalenud, kuid üks ajalooraamatutesse läinud skandaal on nendega siiski seotud. 1978. aasta MM-il jõudis Peruu MM-il kaheka parema sekka. Toona ei mängitud otsustavat faasi tänapäeval tuntud süsteemi alusel ning kaheksa paremat meeskonda olid jagatud kahte alagruppi. Gruppide võitjad pääsesid edasi finaali.

Alagrupiturniiri viimases voorus vajas võõrustaja Argentina suureskoorilist võitu Peruu üle, et edestada kokkuvõttes Brasiiliat ja jõuda esikohamänguni. Argentina alistaski 6:0 Peruu ja tõusis hiljem maailmameistriks.

Diktaatorite mängumaa

Endine Peruu senaator Genaro Ledesma tunnistas hiljem, et antud mängu tulemuse leppisid kahe riigi diktaatorid juba eelnevalt omavahel kokku. Vähemalt neljaväravalist võitu vajanud Argentina saatis süüdistuste kohaselt altkäemaksuna Peruusse tonnide kaupa vilja.

Nüüd on Peruu MM-finaalturniiridel tagasi, et kirjutada uus ja positiivne peatükk. Peruu koondise on edukalt mängima pannud 60-aastane argentiinlane Ricardo Gareca. Tiigri hüüdnime kandev juhendaja on toonud tiimi väga võitlusliku mängustiili.

Peruu koondise liidriks on 34-aastane ründeäss Paolo Guerrero. Kaptenipaela kandev Guerrero on alates 2012. aastast mänginud klubijalgpalli Brasiilia suurklubides Corinthiansis ja Flamengos. Enne seda tegi ta tegusid Müncheni Bayernis ja Hamburger SV ridades.

MM-i eel oli Guerrero ka skandaali keskmes, kuna talle määrati kokaiini tarvitamise eest võistluskeeld. 34-aastane peruulane jäi oktoobris vahele kokaiini tarvitamisega ja sai rahvusvaheliselt jalgpalliliidult poole aasta pikkuse võistluskeelu.

Staar skandaali keerises

Rahvusvaheline antidopingu agentuur (WADA) pidas seda karistust liiga leebeks ja kaebas otsuse spordiarbitraaži (CAS), kus pikendatigi võistluskeeld 14 kuu peale. Eelmisel nädalal otsustas Šveitsi ülemkohus, et karistuse karmistamine oli ebaõiglane ja tühistas selle ajutiselt. CAS on juba teada andnud, et nemad šveitslaste otsusele vastuväiteid ei esita. MM-i eel ongi Guerrero taas väravavõrgud sahisema pannud.

Guerrero kõrval on tiimis teinegi kogenud ja rahvusvaheliselt tuntud ründaja. Selleks meheks on tänavu Moskva Lokomotiviga Venemaa meistriks kroonitud 33-aastane Jefferson Farfan. Karjääri edukamad aastad on Farfan veetnud PSV Eindhoveni ja Schalke ridades.

Meeskonna tõusvaks täheks ja eredaks särajaks on 24-aastane poolkaitsja Edison Flores. Igapäevaselt mängib ründav poolkaitsja klubijalgpalli Taanis Andres Operi ja Indrek Zelinski kunagise tööandja Aalborgi ridades. Suvise MM-i järel ootavad seni koondises üheksa väravat löönud meest tõenäoliselt juba suuremad väljakutsed.