Meistrite liiga päevik: Zlatan on tagasi! Tema nimele kuuluv rekord ootab uuendamist

Enam kui aastase pausi järel on jalgpalli Meistrite liigas tagasi Zlatan Ibrahimovic. Mullu Manchester Unitediga Euroopa liigas mänginud Zlatan pallis viimati Euroopa kõige tugevamas klubisarjas hooajal 2015/16, kui ta aitas PSG veerandfinaali. Nüüd on ta tagasi ning võib kolmapäeval pidada oma esimese Meistrite liiga kohtumise Manchester Unitedi särgis.

36-aastane Zlatan pidas käimasoleva hooaja esimese kohtumise laupäeval, kui ta sekkus vahetusest Premier League'i matšis Newcastle Unitediga. Endine Rootsi koondislane sai platsile ManU 4:1 eduseisus. Rohkem väravaid seejärel enam ei löödud.

Nüüd on ta lähedal aga oma Meistrite liiga debüüdile ManU särgis. Inglased kohtuvad kolmapäeval võõrsil Baseliga ning üks punkt tagaks neile juba alagrupis esikoha. Zlatanil on ka isiklikud eesmärgid ning väravani jõudes viiks ta edasi tema enda nimele kuuluvat Meistrite liiga rekordit.

Nimelt on Zlatan aastate jooksul suutnud Meistrite liigas värava lüüa koguni kuue erineva klubi eest. Tegemist on loomulikult rekordiga. Kui ta nüüd suudaks seda teha ka ManU särgis, siis tõuseks see number seitsmeni. Varasemalt on Zlatan Meistrite liigas skoorinud Amsterdami Ajaxi, Torino Juventuse, Milano Interi, FC Barcelona, AC Milani ja PSG eest.

Meistrite liigas on Zlatan kokku löönud aastate jooksul 48 väravat. See annab talle üldises pingereas seitsmenda koha jagamise. 48 tabamust sai omal ajal kirja ka Andrei Ševtšenko. Mänge on ta Meistrite liigas pidanud aga 119, mis on kõigi aegade 11. näitaja. Selles arvestuses on ta ühel pulgal Lionel Messiga.

Kui Meistrite liigas on ta väravate löömise osas kõige edukamaks Rootsi jalgpalluriks, siis kõikide eurosarjade peale kokku on ta veel teisel positsioonil. Kui lisada Zlatanile juurde Euroopa liiga tabamused, siis on tal eurosarjades koos 56 väravat. Rootsi rekordimeheks on selles arvestuses aga Henrik Larsson 59 tabamusega.

Seejuures tasub meenutada, et kõiksugu tiitlite juures on Zlatanil Meistrite liiga trofee veel võitmata.

