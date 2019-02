MEISTRITE LIIGA PÄEVIK | Vastasseis, mis ei vea kunagi alt: Jürgen Klopp vs Müncheni Bayern

Klopp on treenerikarjääri jooksul saanud Bayerniga vastamisi minna koguni 29 korda. Seni on tal näppude vahele jäänud 9 võitu. Lisaks on kirjas 4 viiki ning 16 kaotust. Nimetatud 16 kaotuse sekka mahub ka Klopi karjääri üks valusamaid õhtuid, kui ta jäi 2013. aastal Dortmundi Borussia peatreenerina Bayernile alla Meistrite liiga finaalis.

Klopi seni kõige magusamad võidud Bayerni üle tulid hooaegadel 2010/11 ja 2011/12, kui Dortmund krooniti kahel aastal järjest Bundesliga võitjaks. Lisaks seljatas Dortmund 2011/12 karikafinaalis Bayerni 5:2.

Reeglina on aga Klopp olnud Bayerni vastu ikka olukorras, kus tal on olnud kasutada vähem vahendeid ning Bayern on Dortmundi kõrval olnud ikka suurem ja võimsam. Mainzi juhendajana ei olnud Klopil Müncheni suurklubi vastu aga üldse erilist lootust. Skooriks jäi 6 kaotust ja 1 viik. Seega on ta Dortmundi juhendajana saanud Bayerni vastu kirja 9 võitu, 3 viiki ja 10 kaotust ehk rivaliteet Bundesligas oli tihe ja vihane. Omavahelistes mängudes on praeguse seisuga viimane sõna jäänud just Klopile – 2015. aasta 28. aprillil alistas Dortmund Saksamaa karikasarja poolfinaalis Bayerni 3:1.

Kui Mainziga oli Klopp Bayerni vastu alati autsaideri rollis ja Dortmund ei küündinud ikkagi Müncheni klubi suuruseni, siis FC Liverpooli juhendajana on Klopp nüüd olukorras, kus vastamisi lähevadki kaks tõeliselt suurt.