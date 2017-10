Meistrite liiga päevik: "Tänavakoer" on toonud Napolisse parimad ajad pärast Diego Maradonat

Aastatel 1984 kuni 1991 Napolis mänginud ning klubi seni nende kahe ainsa Itaalia meistritiitlini (hooaegadel 1986/87, 1989/90) tüürinud Diego Maradona on Lõuna-Itaalias endiselt suur kangelane. Nüüd on jõudnud Napoli seisu, kus on reaalne lõpetada 28 aastat kestnud tiitliootus Itaalia jalgpallimeistrivõistlustel.

Kui praegu loetakse Manchester Cityt kõige paremas vormis olevaks Euroopa jalgpalliklubiks, siis hirmsas hoos on ka Napoli. Itaalia kõrgliigas on Napoli võitnud seni kõik 8 kohtumist ning ollakse kindlald tabeliliidrid. Meeskonna esindusnäoks on kerkinud 30-aastane Belgia koondislane Dries Mertens, kes veel üle-eelmisel ja sealt eelnevatel hooaegadel täitis Napolis põhiliselt vahetusmängija rolli.

169 cm pikkune Mertens on alati paistnud silma oma kiirusega, kuid veel eelmise hooaja alguses oli ta vasakul äärel Lorenzo Insigne kõrval teiseks valikuks. Asjaolud olid aga peagi muutumas. Suvel oli 90 miljoni euro eest maha müüdud tipuründaja Gonzalo Higuain ning tema asendajaks toodud Arkadiusz Milik sai tõsise põlvevigastuse. Nii maandus Mertens järsku tipuründaja positsioonil ja väravad hakkasid tulema.

Dries Mertens (palliga) vastastele peavalu valmistamas. Foto: Filippo Monteforte, AFP

Eelmisel hooajal pidas Mertens Napoli eest kokku 45 kohtumist ning lõi 34 väravat. Sel hooajal on praeguseks vastavad numbrid 11 ja 9. Töömees on Mertens olnud alati kõva ning tagantjärgi on meenutatud, kuidas ta noore mängumehena Hollandi esiliigaklubis AGOVV oma toakaaslast Nacer Chadlit (endine Tottenhami ja praegune West Bromwich Albioni mänumees) pidevalt lisatrenni tegema meelitas.

Nagu selgub, siis ei leitud aastaid Mertensile väljakul õiget positsiooni. Nüüd on see aga leitud ning tipuründajana särab ta eredamalt kui kunagi varem. Väljakul vihaselt võitlevat Mertensit on Napoli peatreener Maurizio Sarri nimetanud seetõttu “Väikeseks loomaks“. Mertens on viinud selle veel sammu võrra kaugemale ning nimetanud end “Tänavakoeraks“. Säravate soorituste toel on Mertens valitud juba ka maailma parima jalgpalluri ehk Ballon d'Or'i esialgsesse nimekirja.

Napoli peatreener Maurizio Sarri on suutnud meeskonna resultatiivselt mängima panna. Foto: CIRO DE LUCA, REUTERS

Kui tänapäeval on ülimalt populaarne kasutada tippklubides kolme teravat ründajat, siis sama on teinud kokkuvõttes ka Sarri. Tipuründajana särava Mertensi kõrval teevad tegusid Jose Callejon ning Lorenzo Insigne.

Mertens peab oma praeguses edus paljuski tänama just Sarrit. Napolis sündinud ning treenerina sisuliselt kogu riigi äärealad läbi rännanud mees tegi endale nime käimasoleva kümnendi esimeses pooles, kui ta juhtis Empoli esiliigast Itaalia kõrgliigasse.

Empolis sai Sarri kuulsaks mehena, kes tõi võistkonna treeningule drooni, et õhust filmida mängijate tegemisi ning teha hiljem selle põhjal analüüsi. Nüüdseks on samasugune treeningmeetod kasutusele võetud teisteski tippklubides. Esmalt ei peetud Sarrit Napoli vääriliseks ning teda kritiseeris ka Maradona, kuid nüüdseks on kõik muutunud ja alles hiljuti pikendas ta klubiga kolme aasta võrra lepingut.