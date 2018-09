MEISTRITE LIIGA PÄEVIK | Suurest kolmikust sai järsku suur kaheksa

Suursoosikutest rääkides ei olegi sel korral kihlveokontorites esikohal kolmel aastal järjest parimaks kroonitud Real. Samamoodi ei leia sellelt positsioonilt eelmiseks valitsejaks olnud FC Barcelonat ega ka Saksamaa vuti lipulaeva Müncheni Bayernit.

Kõige enam kipuvad kihlveokontorid nüüd usaldavat Inglismaa meistrit Manchester Cityt. Viimase Inglismaa klubina võitis Meistrite liiga Londoni Chelsea 2012. aastal ja seejärel ei ole inglaste käsi kõige paremini käinud. Viimastel hooaegadel on just City tõestanud, et nendega tuleb aina enam arvestada. Pep Guardiola käe all on nüüdseks jõutud tasemele, kus tulemus alla tiitlivõidu on juba pettumus.