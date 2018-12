MEISTRITE LIIGA PÄEVIK | Suur Inglismaa - Saksamaa vastasseis tuleb koguni kolmel korral

Kaheksandikfinaalide kõige põnevamas paaris lähevad sel korral vastamisi Müncheni Bayern ja FC Liverpool. Kui Bayern on sel kümnendil alati kuulunud suurte favoriitide sekka, siis tänavusel hooajal on näha, et varasem sära on tuhmumas ja mitmed põhimehed on jäänud juba absoluutse tipptaseme jaoks liialt vanaks.

Samal ajal on nende vastane FC Liverpool ilmselgelt tõusuteel. Eelmisel hooajal jõuti Meistrite liigas finaali ja tänavu hoitakse Premier League'is liidripositsiooni. Meistrite liiga alagrupiturniiril lubati endale sisse küll libastumisi, kuid duellis Bayerniga võivad inglased olla isegi kerged soosikud.

Teiseks suureks Inglismaa ja Saksamaa vastasseisuks saab olema duell Tottenham – Dortmundi Borussia. Tottenham on viimastel hooaegadel suutnud koduses Premier League'is näidata väga häid esitusi, kuid eurosarjades on jäänud nende potentsiaal seni täielikult kasutamata.

Dortmund on samal ajal taas tõusmas tasemele, kus nad olid käimasoleva kümnendi esimeses pooles. Dortmundi tänavuse hooaja edu koduliigas ning Meistrite liigas teeb neist selles paaris isegi kerge soosiku.