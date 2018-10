MEISTRITE LIIGA PÄEVIK | Sajandivahetuse suurjõud on tagasi, et anda Jose Mourinhole surmahoop

United loositi sel korral Meistrite liigas üsna tugevasse H-alagruppi. Lisaks Young Boysile tuleb neil vastamisi minna Torino Juventuse ja Valenciaga. Kui praeguses seisus võib Juventus pidada kindlasti neliku seast soosikuks, siis United ja Valencia hakkavad eeldatavasti heitlema teise koha nimel.

Selle duelli esimene vaatus leiab aset Old Traffordil ehk inglased ei saa endale libastumist lubada. Valencia tänavune hooaeg on alanud veidike võbelevalt ning koduliigas on seitsmest mängust tehtud koguni viis viiki. Nii on tabelis langetud 14. positsioonile, kuid suures plaanis on Valencia ikkagi meeskond, kes on tõusuteel.

Valencia hiilgeajad jäävad käimasoleva sajandi algusesse. Aastatel 2000. ja 2001. mängiti Meistrite liiga finaalis, kus kaotati vastavalt Madridi Realile ja Müncheni Bayernile. Hooaegadel 2001/02 ja 2003/04 krooniti nad aga Hispaania meistriteks.

Vahepeal on olnud raskemaid aegu, kuid eelmisel hooajal saavutati kolme suure ehk Barcelona, Madridi Atletico ja Reali järel liigas neljas koht. See avas taas uksed Meistrite liigasse.