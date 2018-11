MEISTRITE LIIGA PÄEVIK | Pururikas PSG seisab katastroofi lävel

PSG on ebaühtlases Prantsusmaa kõrgliigas võitnud kõik 12 matši, kuid Euroopa suurklubidega on nad olnud hädas. Meistrite liigas kaotati esmalt Liverpoolile 2:3 ja viimati viigistati koduplatsil Napoliga 2:2. Viigivärav saabus alles kolmandal üleminutil.

PSG õnnetuseks on Napoli olnud viimasel ajal heas hoos. Eriti võimsalt on esinetud koduväljakul, kus on sel hooajal saadud seitsmest ametlikust matšist kirja kuus võitu ja üks viik. Punkte jagati Meistrite liiga eelmise hooaja poolfinalisti AS Romaga. Meistrite liigas on seni peetud üks kodumäng – 3. oktoobril seljatati Lorenzo Insigne 90. minuti väravast 1:0 Liverpool.

Stadio San Paolol hakkavad sädemed igatahes lendama. Kaotuse korral on PSG kindlasti seisus, kus järgmises voorus tuleb Liverpool kindlasti alistada. Seega ei ole Neymaril, Kylian Mbappel ja endisel Napoli ründajal Edinson Cavanil sisuliselt selg vastu seina. Kui uskuda Itaalia väljaannet La Gassetta dello Sporti, siis istub Cavani aga endise koduklubi vastu pingil ja peatreener Thomas Tüchel saadab lahingusse hoopis Di Maria.