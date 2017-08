Meistrite liiga päevik: Poomi hõbemedalist kuni Poolas mänginud eestlaste valusate hetkedeni

Sergei Pareiko võrku lõid APOELi mängijad 2011. aastal kahe mänguga kolm palli ning nii jäi Krakowi Wislal napilt põhiturniirist puudu. Foto: SAKIS SAVIDES, AFP

Meistrite liiga põhiturniiri alguseni on jäänud veidi vähem kui kuu, kuid eestlaste huvi sarja vastu on juba laes. Viimati mängis eestlane Euroopa kõige tugevamas klubisarjas hooajal 2009/10, kui nii kaugele jõudis Ragnar Klavan. Toona AZ Alkmaaris pallinud eestlane on nüüd Meistrite liiga põhiturniiri lävel FC Liverpooli pallurina.