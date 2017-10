Meistrite liiga päevik: müstilise saavutuseni jõudnud Lionel Messi rõhub ikka oma trumbile

FC Barcelona jalgpalliklubi ründetuus Lionel Messi jõudis karjääris järjekordse uhke tähiseni, kui lõi kolmapäeva õhtul palli Piraeuse Olympiacose värku. Messi on nüüd karjääri jooksul löönud eurosarjades täpselt 100 väravat. Enne argentiinlast on sellise saavutuseni jõudnud ainult Cristiano Ronaldo.

Messi on oma profikarjääri jooksul löönud Meistrite liigas 97 väravat ning 3 UEFA Superkarika finaalis. Nii ümmargune number kokku tulebki. Ronaldo vastavad näitajad on 110 väravat Meistrite liigas, 2 UEFA Superkarika finaalis ning 1 Meistrite liiga eelringides. Seega on portugallase koondnumber praegu 113.

Kui Messil kulus ümmarguse juubelini jõudmiseks 122 mängu, siis Ronaldol aga 143.

Meeletus koguses väravaid lüües on Messi rõhunud ikka oma trumbile ehk vasakule jalale. Messi seekordne värav tuli küll karistuslöögist, kuid ikkagi vasaku jalaga. Vasaku jalaga on ta 100 väravast löönud koguni 82. Parema jala skoor on samal ajal 14 ning peaga on ta palli väravasse koksanud 4 juhul.

Muudest numbritest võib lisada, et 11 väravat on tulnud penaltitest, 5 otse karistuslöögist ning 16 palli on jõudnud väravasse löögist, mis on sooritatud väljastpoolt karistusala.





