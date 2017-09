Meistrite liiga päevik: MSN lagunes, tõenäoliselt saab sama saatust tunda ka BBC

Jalgpallimaailmas on viimastel aastatel FC Barcelona ja Madridi Reali puhul kasutatud ikka lühendeid MSN ja BBC. Esimene tähistas Barcelona ründetriot, mis koosnes Lionel Messist, Luis Suarezest ja Neymarist. Teine viitas aga Karim Benzemale, Gareth Bale'ile ja Cristiano Ronaldole.

Tänavuse suvega läks aga MSN hingusele, kui Neymar otsustas Barcelonast lahkuda ja liituda Prantsusmaa suurklubiga PSG. BBC püsib veel aga koos, kuid Hispaaniast tulevate teadete kohaselt võib ka seal muudatusi oodata.

Praeguse prognoosi kohaselt on seltskonnast välja langemas Gareth Bale. 28-aastasest Bale'ist sai 2013. aastal maailma kõige kallim jalgpallur, kui Real maksis tema eest Tottenhamile 100 miljonit eurot.

Seejärel on Bale'il olnud Madridis säravaid hetki ning ta on aidanud klubi kolmel korral Meistrite liiga võitjaks ning korra ka Hispaania meistriks. Seejuures sai 2014. aasta Meistrite liiga finaalis lõppkokkuvõttes otsustavaks just tema lisaajal löödud värav.

Bale'i karjääri Realis on varjutanud aga mitmed vigastused ning ka klubi fännid on mängijaga aina rahulolematumad. Kuna Walesi koondislase otsesed konkurendid mänguajale on samal ajal esinenud hästi, siis on Bale'il olnud ka raskusi oma põhikoosseisu koha tagasi võitmisega.

Mullu mängis ta kõikide sarjade peale 27 ja üle-eelmisel hooajal 31 mängu. Mehe kahel esimesel Realis mängitud hooajal olid aga antud arvud koguni 44 ja 48. Kõik see on viinud selleni, et teravat ääreründajat kritiseeritakse pidevalt ka meedias, kuigi tema mänguvorm on tegelikult olnud pigem korralik.

Praegu ongi Realis tekkinud olukord, kus peatreener Zinedine Zidane'i silmis on Bale'ist ettepoole tõusnud nii Isco kui ka Marco Asensio. Kahe Hispaania koondislasega on rahul ka publik. See on tekitanud aga küsimuse, mida Bale'iga peale hakata. Nii kallist meest ei ole mõtet ju pingil hoida, kuid samas on selge, et vähese mängupraktika pealt on teda ka keeruline suure hinnaga maha müüa.

Isco on üheks meheks, kes suutnud tiimisiseses konkurentsis Gareth Bale'ist mööduda. Foto: Peter Cziborra, REUTERS

Bale'i on aastate jooksul pidevalt seostatud Manchester Unitediga ning väidetavalt võibki järgmise või ülejärgmise üleminekuakna jooksul tehingust asja saada.

Hispaania väljaanne Don Balon kirjutab, et Real on praegu Bale'iga olukorras, kus neil on ainult kaotada. Sarnane olevat olnud olukord ka James Rodriguezega. Ühesõnaga on mängija eest makstud suur summa, kuid tehtud kulutus ei tooda end kuidagi tagasi.

Rodriguez siirdus suvel mäletatavasti kahe aasta pikkuse laenulepingu alusel Müncheni Bayernisse end tõestama. Bale'i puhul ei olevat olukord aga nii lihtne, kuna Reali president Florentino Perez on teinud endale auasjaks teenida Walesi koondislase pealt kasumit. Seetõttu ei ole seni saanud ka asja võimalikust tehingust Manchester Unitediga.

Perez üritabki meedias tekitada spinni ja jätta muljet, et Bale ei ole mingi hinna eest müügiks. Seega võib Bale'i tabada sama saatus nagu Rodriguezt ehk esmalt tuleb vastu võtta laenuleping. Praegu usutaksegi Hispaanias, et ta liitub jaanuaris laenulepingu alusel Manchester Unitediga. Kui ta suudab end Inglismaal taas tõestada, siis oleks võimalik mees juba suure summa eest Manchesteri klubile maha müüa.

Üldiselt levib aga arvamus, et Hispaanias on Bale'i kogu aeg ülekohtuselt suhtutud. Seda nii fännide kui ka ajakirjanduse poolt. Seega usutakse, et ka mängija ise võib tahta Hispaaniast lahkuda ja proovida taas õnne Inglismaal.