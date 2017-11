Meistrite liiga päevik: Madridi Reali hädade põhjused

Jalgpalli Meistrite liigas kahel eelmisel hooajal triumfeerinud Madridi Real on sel hooajal tõsises hädas. Koduliigas ollakse tabelis kolmandad ning liidrikohal olevast FC Barcelonast jäädakse kümne vooru järel maha juba kaheksa silmaga. Meistrite liigas ei suudetud kahes kohtumises järjest üle mängida Tottenhami. Kui avamäng Madridis jäi viiki, siis teise võitis Tottenham koduväljakul 3:1.

Ebaõnnestunud esituste järel on hakatud üsna avalikult rääkima, et Reali peatreeneri Zinedine Zidane'i ametiaeg Madridis võib varsti niimoodi läbi saada. Sellise jutu kuulmine on iseenesest kummaline, kuna Zidane tunnistati alles maailma parimaks treeneriks ning ametis oldud 19 kuu jooksul on Zidane aidanud klubil võita seitse tiitlit. Sealhulgas mõlemal hooajal Meistrite liiga ning kevadel ka Hispaania liiga tiitli.

Hispaania meedia juba kirjutab, et kolmapäevast häbistavat kohtumist Tottenhamiga oli tribüünil jälgimas ka Reali president Florentino Perez, kes seadis matši järel sammud ka meeskonna riietusruumi. Viimane märk pidi alati olema pigem halvaendeline. Ametliku versiooni kohaselt tahtis Perez süstida meestesse uut võitlusvaimu, kuid sellist versiooni Hispaanias eriti ei usuta.

Väravaid ei ole

Reali peamine murekoht on sel hooajal rünnak. Lihtsalt väravaid ei ole piisavalt. Tipuründaja Karim Benzema on kõikide sarjade peale löönud ainult kaks väravat. Cristiano Ronaldo on koduliigas olnud täpne ainult korra. Need numbrid on murettekitavad.

Kui Benzema ja Ronaldo väravaid ei löö, siis peaks ju Realil tulema pingilt häid mehi. Eelmisel hooajal tuligi, kuid suvel müüdi Alvaro Morata 70 miljoni euro eest Londoni Chelseasse. Eelmisel hooajal lõi Morata Reali eest koguni 20 väravat, kuid nüüd sellist meest enam pole. Talle ei toodud ka asendajat. Samuti rünnakuteravuse eest hoolitsev Gareth Bale on olnud aga käimasoleva jooksul pikalt vigastatud ehk rünnakul on veel üks käik vähem.

Suureks löögiks on Reali jaoks olnud ka paremkaitsja Dani Carvajali tervisehäda. Viiruse tekitatud südameprobleemide tõttu on ta väljakult eemal olnud juba mõnda aega.

Samas on saanud juba kriitikat ka Zidane'i mänguplaan. Esmalt tuuakse välja, et Real ei suuda murda meeskondi, kes mängivad kolme keskkaitsjaga. Lisaks olevat Zidane kaotanud usu poolkaitsjasse Casemirosse. Mullu oli brasiillane üks Reali võtmemängijaid, kuid uue mänguplaani kohaselt käivad sügaval keskväljal rünnakuid algatamas nüüd Toni Kroos ja Luka Modric, mitte enam Casemiro. Nii ei ole Kroos ja Modric aga ründefaasis enam sama ohtlikud nagu varem.

Preagu veel krediiti on

Hooaja alguses kostis Madridist ainult kiidusõnu noore staari Marco Asensio kohta. Nüüdseks tundub, et Zidane on ka 21-aastase Hispaania koondislase vastu usaldust kaotamas.

Nii kirjutatakse mitmel pool, et Zidane peaks hakkama taas usaldama Casemirot ja Asensiot ning lootma, et Carvajal ja Bale saavad peagi terveks. Ja loomulikult ei teeks paha, kui Cristiano Ronaldo leiaks üles taas väravasoone. Vastasel juhul võibki juhtuda, et maailma parim treener saab ametist priiks. Kuna tegemist on Madridi Realiga, siis ei oleks siin midagi üllatuslikku. Tänu eelmiste hooaegade saavutustele on Zidane'il siiski veel krediiti. Võimalik, et talle antakse talvel ka raha, mida uute mängijate peale kulutada.