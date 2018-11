MEISTRITE LIIGA PÄEVIK | Liverpool tegi esimest korda Liverpooli, kuid nende õnnetuseks väga halval ajal

Kaotus tuli Liverpoolile aga eriti halval ajal. C-alagrupis lubati sellega ka Crvena Zvezda heitlusesse edasipääsu nimel ning samas seisavad Liverpoolil endal ees veel väga rasked kohtumised.

C-alagrupi tabeliseis 4. vooru järel: 1. Napoli 6 punkti, 2. Liverpool 6, 3. PSG 5, 4. Crvena Zvezda 4.

Järgmises voorus tuleb Liverpoolil sõita külla PSG-le. Praegu justkui kõige paremal positsioonil olev Napoli võtab koduareenil vastu Crvena Zvezda.

Viimases voorus tuleb Liverpoolil võõrustada Napolit ning PSG sõidab külla Crvena Zvezdale.

Kui nii Napoli kui ka PSG suudavad järelejäänud kohtumistes mõlemad Crvena Zvezdad võita, siis vajab Liverpool enda südamerahu säilitamiseks mängudest Napoli ja PSG-ga vähemalt nelja punkti.

Sel hooajal on Liverpool suutnud seni sääraseid vääratusi vältida, kuid samas tuleb tõdeda, et eelmise hooaja sära ei ole seni veel leitud. Premier League'is on nende tabeliseis küll hea, kuid mulluse hooajaga võrreldavat väravatesadu ei ole suudetud seni korraldada. Pigem on Liverpool tänavu löönud hea kaitsemängu ning väravavahiga.

Rünnakul on tunnustust saanud Daniel Sturridge, kuid selline võimalus on tekkinud ainult tänu olukorrale, kus Roberto Firmino pole oma parimate päevade vormis. Samamoodi oodatakse rohkem väravaid Mohamed Salah'lt. Tundub, et eelmine raske hooaeg ja sellele järgnenud MM on käimasoleva hooaja alguseks osa värskust siiski röövinud.