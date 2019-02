MEISTRITE LIIGA PÄEVIK | Liverpool ei saa hoogu üles

Kaheksandikfinaali avamängu 0:0 viiki Müncheni Bayerniga ei saa kokkuvõttes nimetada küll ebaõnnestumiseks, kuid kohtumise käiku vaadates väärinuks Liverpool kindlasti enamat. Head olukorrad väravaks realiseerimata. Sügisesse pilku heites selgub, et tegelikult ongi Liverpool olnud Meistrite liigas skoorimisega hädas.

Sel hooajal on Liverpool rünnakul nullile jäänud ainult neljas kohtumises. Samas neljast sellisest kohtumisest kolm on aset leidnud Meistrite liigas. Arvestades, et Meistrite liigas on sel hooajal peetud ainult seitse matši, siis ilmselgelt ollakse Euroopas väravate löömisega kimpus.

Inglismaal juba sahistatakse, et sel hooajal ongi Liverpooli peamiseks sihiks Premier League'i tiitel. Kuna Inglismaa meistriks krooniti nad viimati 1990. aastal, siis klubis sihitaksegi väidetavalt eelkõige just seda trofeed. Premier League'is jagataksegi praegu Manchester City'ga 65 punktiga liidrikohta, kuid neil on üks mäng parasjagu varuks.

Kui vaadata ette 13. märtsi korduskohtumisele Münchenis, siis Liverpoolile sealt esialgu midagi head ei koida. Viimati suutis Liverpool eurosarjas võõral väljakul võita eelmise aasta aprillis, kui Meistrite liiga veerandfinaalis alistati 2:1 Manchester City.