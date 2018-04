MEISTRITE LIIGA PÄEVIK | Lionel Messi sel suvel Tallinnasse ei tule, Cristiano Ronaldo on veel võimalik

Tänavusel hooajal tasub eestlastel jalgpalli Meistrite liiga otsustavat faasi jälgida suure põnevusega, kuna sarja võitja tuleb 15. augustil mängima Tallinnasse UEFA superkarika finaali.

Teisipäeva õhtul sai selgeks, et FC Barcelona ja nende suurim staar Lionel Messi Eestisse ei tule. Katalaanide teele tõmbas joone peale AS Roma, kes alistas koduväljakul Barcelona 3:0 ja jõudis tänu võõrsil löödud väravate reeglile üldskooriga 4:4 edasi poolfinaali.

Lisaks sai teisipäeva õhtul selgeks, et Tallinnas ei näe ka Pep Guardiolat ning tema juhendatavat Manchester City staaridearmeed.

Lisaks AS Romale on seega mängus veel Liverpool. Kolmapäeva õhtul saavad selgeks need kaks meeskonda, kes lisaks Liverpoolile ja AS Romale võivad Tallinnas mängida. Avamängude järel on kolmapäevastes duellides soosikuteks Madridi Real ja Müncheni Bayern.