Meistrite liiga päevik: Lionel Messi ja Cristiano Ronaldo fenomen ei näita vaibumise märke

Kaasaegse jalgpalli Meistrite liigaga seostuvad mängijatest kõikidel ikka kaks nime: Lionel Messi ja Cristiano Ronaldo. Mõlemal mehel algab nüüdseks passis küll vanus juba numbriga 3, kuid kummagi hoog ei näita raugemise märke.

Meistrite liiga ajaloos on nimetatud mehed suurimate väravaküttide edetabelis kindlalt kaks esimest. Et tulevikus oleks konkurentidel neid veelgi raskem püüda, siis lisasid mõlemad sel nädalal oma kontosse veel kaks tabamust.

Nüüdseks on Ronaldol Meistrite liiga läbi aegade suurima väravakütina koos 107 väravat. Messi on 96 tabamusega teine.

Kahe mehe võimsusest annab aimu ülejäänud edetabel. Kolmandal kohal on Reali legendaarne ründaja Raúl 71 väravaga. Edasi tulevad Ruud van Nistelrooy 56 ja paremuselt kolmanda tegevmängijana Karim Benzema 51 tabamusega.

Nii suudetakse kahe kange ründeässa varavaid kokku lüües kirja panna aina erinevamat statistikat. Ronaldo kohta on välja toodud, et Reali eest on tal tulnud viimase 12 värava löömiseks saata ainult 16 löökide raamide vahele ehk viimasest 16st portugallase raamide vahele suundunud pealelöögist on vastaste väravavaht suutnud tõrjuda ainult 4.

Seejuures on Ronaldo nüüd Meistrite liigas jõudnud kuuel hooajal järjest hooaja avamängus väravani. Kui Messi on aga Euroopa kõige tugevamas klubisarjas värava löönud, siis nendes mängudes on Barcelona kaotanud ainult kolmel juhul.

Õnnetud Arsenal ja Bayern

Ronaldo fenomenaalse väravatehulga juurs on huvitav, et esimesed 29 kohtumist selles sarjas möödusid tema jaoks tabamusteta. Messi sai sel nädalal aga hakkama asjaga, milleks ta ei ole varasemalt suuteline olnud: argentiinlane lõi värava legendaarsele Torino Juventuse puurilukule Gianluigi Buffonile. Seejuures on Messi jõudnud väravani oma kaheksas viimases Meistrite liiga alagrupikohtumises.

Samas on ka näitajaid, milles mehed on võrdsed. Näiteks on nad mõlemad saanud Meistrite liigas kirja seitse kübaratrikki. Lisaks on selge, et mõlemad mehed löövad väravaid suurtes mängudes. Mõlemad on suutnud ühe klubi vastu lüüa koguni 9 väravat. Ronaldo ohvriks on ni paljudel kordadel langenud Müncheni Bayern. Messi puhul on õnnetuks osapooleks olnud Londoni Arsenal. Lisaks on mõlemad võitnud Meistrite liiga neljal korral.

Kuna kumbagi ei paista väravate puudus kummitavat, siis saab sarnast statistikat ja seejuures aina suuremate numbritega teha veel aastaid.