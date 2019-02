MEISTRITE LIIGA PÄEVIK | Kurikavala Mourinho plaan läks taas käiku ehk Ramos astus jälle sama reha otsa

Madis Kalvet reporter RUS

Sergio Ramos võis kohtumise järel veel rõõmustada, kuid nüüdseks on tema tuju juba tumedamates toonides. Foto: EVA PLEVIER, Reuters/Scanpix

Madridi Reali jalgpalliklubi kapten Sergio Ramos on läbi aastate olnud vastuoluline mängija. Ramos on väljakul käitunud ja tegutsenud tihti nii, et ta on teeninud nii vastaste kui ka vastasfännide pahameele. Kurjad on olnud ka neutraalsed pealtvaatajad.