MEISTRITE LIIGA PÄEVIK | Kui palju tõusid Liverpooli võimalused Kiievis triumfeerimiseks?

Reali hooaja teise poole edu taga on suuresti olnud nende 33-aastane ründetuus Cristiano Ronaldo. Portugallane on sel hooajal väravani jõudnud kõigis kümnes Meistrite liiga mängus. Teda on seejuures tähtsateks matšideks ka eriliselt hoitud ning nii on ta saanud vahele jätta koduliigas võõrsil peetavaid kohtumisi. Samamoodi on peatreener Zinedine Zidane andnud viimasel ajal ka teistele kogenud võtmemängijatele puhkepäevi. Koduses liigas enam tiitli peale ei mängita ning nii saab keskenduda Meistrite liigale.

Cristiano Ronaldo on sel hooajal Meistrite liigas väravani jõudnud kõikides kohtumistes. Foto: PIXATHLON/SIPA, PIXATHLON/SIPA/Scanpix

2. Müncheni Bayern – Saksamaa suurklubi võitis Meistrite liiga viimati hooajal 2012/13. Selle saavutuseni tüüris neid legendaarne Jupp Heynckes. Tänavu on mees taas Bayernis otsuseid langetamas. Kui viis kevadet tagasi oli juba enne hooaja otsustavaid mänge selge, et Heynckes ametis ei jätka, siis sama seis on ka tänavu.

2012/13 hooaja järel asus meeskonda juhendama Pep Guardiola, kelle käe all jäädi kolmel korral pidama poolfinaali. Mullu viis Carlo Ancelotti neid veerandfinaali. Kõigil neljal juhul on Bayerni teekonna lõpetanud Hispaania klubi. Kahel korral on selleks olnud seekordne poolfinaali vastane Real.

Bayern poolfinaalide loosi üle just rõõmustada ei saa, kuid nende mänguvanker on selle aastanumbri sees sisuliselt laitmatult töötanud. Heynckesi käe all mängitakse sarnast sirgjoonelist mängu, mis tõi neile edu viis aastat tagasi. Kui Real näitas veerandfinaalis Torino Juventuse vastu, et nad võivad olla haavatavad, siis Bayern ei jätnud Sevillale sisuliselt mingitki konkreetset võimalust. Sakslaste masinavärk töötas taas õlitatult. Bundesliga tiitel on neil samuti käes ehk kõik ressursid saab suunata Meistrite liigasse.

Müncheni Bayerni rünnakuid juhib poolakas Robert Lewandowski. Foto: Thomas Hiermayer/DeFodi.de, imago/DeFodi/Scanpix

3. FC Liverpool – Ragnar Klavani koduklubi võib poolfinaalide loosimisega kõige rohkem rahul olla. Vastaseks saadi eeldatavalt neliku kõige nõrgem liige ehk AS Roma. Kümne aasta pikkuse pausi järel taaskord Euroopa nelja kõige tugevama klubi sekka jõudnud Liverpool on hooaja teises pooles näidanud suurepärast mängu.