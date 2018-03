MEISTRITE LIIGA PÄEVIK | Klavan pani Eesti vutiajaloos maha järjekordse uhke tähise

Eesti jalgpallikoondise 32-aastane kapten Ragnar Klavan on läbi karjääri mitmes valdkonnas jõudnud saavutusteni, milleni ükski siinne vutimees ei ole varem jõudnud. Teisipäeva õhtul võis järjekords tähise taha kirjutada Klavani nime.

Teisipäeva õhtul sai Meistrite liiga kaheksandikfinaali korduskohtumises FC Porto vastu Klavanist esimene Eesti jalgpallur, kes saanud väljakule Meistrite liiga otsustavas play-off'i faasis.

Meistrite liiga eelringides on aastate jooksul mänginud paljud Eesti jalgpallurid, kuid alagrupiturniiril on seni ainsana pallinud Klavan. Nüüd on Klavan ka ainus eestlane, kes saanud väljakule Meistrite liiga otsustavas play-off'i faasis.

Mäletatavasti on Mart Poom saanud Meistrite liigas Londoni Arsenali ridades kaela koguni hõbemedali, kuid Poom ei teeninud Euroopa kõige tugevamas klubisarjas ühtegi mänguminutit.

Klavan on nüüd oma karjääri jooksul saanud väljakule viies Meistrite liiga põhihooaja kohtumises. Esmese mängu sai ta kirja 2009. aastal AZ Alkmaari ridades alagrupiturniiril Liege'i Standardi vastu (sekkus vahetusest ja sai kirja 8 mänguminutit). Järgmised kolm mängu tulid tänavuse põhihooaja alagrupiturniiril (Klavan mängis 90 minutit nii Maribori, Sevilla kui ka Moskva Spartaki vastu). Viies oli teisipäevane mäng FC Porto vastu (sekkus vahetusest ja sai kirja 10 mänguminutit).

Mille poolest on Klavan olnud Eesti jalgpalli ajaloos esimene?

- mängis esimese eestlasena Meistrite liiga põhiturniiril (29. september 2009, AZ Alkmaar – Liège’i Standard)

- lõi esimese eestlasena suurliigas värava (1. märts 2014, FC Augsburg – Hannover)

- oli esimese Eesti väljakumängijana Premier League’is väljakul (14. august 2016, Londoni Arsenal – Liverpool)

- kuulus esimese eestlasena Meistrite liiga põhiturniiri mängus algkoosseisu (1. november 2017, Liverpool – Maribor)

- lõi esimese eestlasena Inglismaa kõrgliigas värava (1. jaanuar 2018, Burnley – Liverpool)

-pääses esimese eestlasena Meistrite liiga otsustavas play-off'i faasis väljakule (6. märts 2018, Liverpool – FC Porto)