MEISTRITE LIIGA PÄEVIK | Klavan on suutnud Meistrite liigas alati kaotust vältida, proovimata veel ainult turniiri üks faas

Eesti jalgpallikoondise kapteni Ragnar Klavan koduklubi FC Liverpool alistas teisipäeva õhtul Meistrite liiga poolfinaali avakohtumises 5:2 AS Roma ning astus suure sammu 26. mail Kiievis peetava finaali suunas. Klavan sekkus seekord vahetusest 90.+3 minutil ning sai sellega kirja karjääri seitsmenda mängu Meistrite liiga põhiturniiril.

Euroopa kõige tugevama klubisarja põhiturniiril ainsa eestlasena mänguaega saanud Klavanil on üks matš kirjas AZ Alkmaari särgis ning kuus nüüd FC Liverpooli eest. Seitsmest mängust kolmes on ta teinud kaasa kõik 90 minutit ning neljal juhul on ta sekkunud vahetusest.

Praeguseks on Klavan teeninud Meistrite liigas mänguaega nii alagrupiturniiril, kaheksandikfinaalis, veerandfinaalis kui ka poolfinaalis. Ehk põhihooajal on tal väljakul käimata veel ainult finaalis. Tänavusel hooajal sai ta platsile muuhulgas ka Meistrite liiga eelringi play-off'is, kui koduväljakul toimunud korduskohtumises alistati Hoffenheim 4:2. Klavan sai toona väljakule 88. minutil.