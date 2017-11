Meistrite liiga päevik: Klavan on lähedal oma rekordi kordamisele ja ületamisele

Ragnar Klavan (esiplaanil). Foto: PAUL ELLIS, AFP

Jalgpalli Meistrite liiga põhiturniiril on kätte jõudnud päev, kus on reaalne võimalus, et väljakule saab eestlasest mängumees. Viimati ja seni ainsat korda mängis Eesti jalgpallur Euroopa kõige tugevamas klubisarjas hooajal 2009/10, kui nii kaugele jõudis Ragnar Klavan. Nüüd on taas mänguvõimalus Klavanil.