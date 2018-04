MEISTRITE LIIGA PÄEVIK | Kas veerandfinaalide kordusmängudes on veel üldse pinget?

ManCity kaotuselainel

Sel hooajal ikka võidult-võidule sammunud City jaoks on just Liverpool olnud tõeliseks komistuskiviks. Tänavuse hooaja kolmest omavahelisest mängust on Liverpool nüüdseks võitnud kaks. Lisaks võib ManCity enesekindlusele halvavalt mõjuda ka laupäevane liigamäng Manchester Unitediga, kus nad andsid käest 2:0 eduseisu ja kaotasid lõpuks 2:3. Liverpool kogus samal ajal aga enesekindlust, kui Evertoniga tehti 0:0 viik Tulemus just ülemäära positiivne ju ei ole, kuid teisipäeva silmas pidades oli ülimalt oluline, et enda värav suudeti puhtana hoida.

Kui Liverpooli ja ManCity veerandfinaal on ainus, kus avamängu järel ei juhi eeldatav soosik, siis ülejäänud kolmes paaris võttis soosik oma.

Cristiano Ronaldo on sel hooajal löönud värava kõikides Meistrite liiga kohtumistes. Foto: Alberto Gandolfo/PACIFIC /SIPA, Alberto Gandolfo/PACIFIC /SIPA/Scanpix

Skoori mõttes oli suurimaks üllatuseks Madridi Real 3:0 võit Torino Juventuse üle. Kui just sellest paarist oodati Liverpooli ja ManCity kõrval teist põnevuspaari, siis tundub, et siin on asjad kõik selged. Reali seis on eriti kindel veel seetõttu, et kordusmäng peetakse nende koduväljakul ja Cristiano Ronaldo lööb tõenäoliselt taas värava. Sel hooajal on ta seda suutnud kõigis üheksas Meistrite liiga mängus.

Kindlad soosikud

Kolmeväravalises eduseisus on avamängu järel ka FC Barcelona. Katalaanid nüpeldasid koduväljakul 4:1 AS Romat. Võttes arvesse kõiki veerandfinaalide eel tehtud prognoose, siis tulemuse osas läks kõik vastavalt stsenaariumile ning kordusmängus on raske näha, et Roma suudaks Barcelonale kolm vastuseta väravat lüüa.

Skoori mõttes on kõige pingelisem seis Sevilla ja Müncheni Bayerni vastasseisus. Sisuliselt on ka seal kõik aga kindel. Bayern võitis avamängu võõrsil 2:1 ehk Sevilla peaks poolfinaali jõudmiseks võitma kolmapäeval võõrsil 2:0. Arvestades Bayerni viimase aja hoogu, siis tundub säärane asjade käik ülimalt ebatõenäoline.

Seega on kolm suursoosikut (Bayern, Real, Barcelona) korduskohtumiste eel küllaltki kindlas seisus. Samuti soosikuna veerandfinaalile vastu läinud ManCity on aga ülimalt keerulises seisus ning reaalsuses tõotab just Liverpooli ja ManCity vastasseis veel kõige rohkem põnevust.