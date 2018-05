MEISTRITE LIIGA PÄEVIK | Kas tragöödia tõttu kuldselt rajalt eksinud Liverpool jätab FC Barcelona ja Müncheni Bayerni selja taha ja tõuseb üksinda läbi aegade kolmandaks?

Kas Virgil van Dijk ja Mohamed Salah veavad Liverpooli klubi kuuenda Meistrite liiga tiitlini. Foto: ANDREW YATES, Reuters/Scanpix

Tänapäeva jalgpalli Meistrite liiga jälgijad on harjunud, et tiitli eest on reeglina võitlemas Madridi Real, FC Barcelona ja Müncheni Bayern. Kui vaadata sarja ajalugu, siis nimetatud kolm kuuluvad ka läbi aegade viie edukama sekka. Nende vahele mahuvad veel AC Milan ning tänavune finalist FC Liverpool.