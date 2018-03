MEISTRITE LIIGA PÄEVIK | Kas tõesti võib koita inglaste õnnetund?

Jalgpalli Meistrite liigas on praeguseks konkurentsi jäänud veel kaheksa meeskonda, kes alustavad veerandfinaalidega juba 3. aprillil. Poolfinalistid saavad selgeks 11. aprilliks.

Kes on veerandfinaalide eel aga suurimateks soosikuteks tiitlile? Delfi vaatab lühidalt meeskondade võimalused üle ja reastab nad pingeritta.

1. FC Barcelona – viimati 2015. aastal Meistrite liiga võitnud Barcelona jäi küll hooaja eel ilma Neymarist ning mitmed nende staarid ei ole olnud oma parimate päevade tasemel, kuid nende suurim täht Lionel Messi on olnud tänavu nii hea, et ta suudab meeskonda vajadusel ka üksinda vedada. Kui Messi püsib tervena, siis on ilmselt just Barcelona suurim soosik Meistrite liiga tiitlile. Lisaks võib Barcelona rahul olla ka veerandfinaali loosiga, mis tõi neile vastu AS Roma.



2. Manchester City – Pep Guardiola on sel hooajal saanud ManCity mängumootori korralikult jooksma ning esimest korda pärast 2012. aastat (toona võitis Meistrite liiga) on olemas reaalne võimalus, et Meistrite liiga kroon rändab Inglismaale. City mängumootor on tänavu harva tõrkunud ning ühtlaselt tugev meeskond on nende trumbiks. Veerandfinaali vastane FC Liverpool võib olla nende jaoks ebamugav, kuid pigem on soosikuks ikka City. Lisaks ei pea City muretsema ka Premier League'i pärast, kuna seal on nende jaoks kõik sisuliselt selge.



3. Müncheni Bayern – hooaja alguses ei saanud Bayern end hästi käima, kuid seejärel ohjad haaranud vanameistrist peatreener Jupp Heynckes on leidnud õige koosseisu ja pannud mehed suurepäraselt mängima. Sarnaselt FC Barcelonale võib veerandfinaali loosiga rahul olla ka Bayern, kes sai vastaseks Sevilla.



4. Madridi Real – kahel eelmisel hooajal Meistrite liigas võidutsenud Real tuli läbi kõige raskemast kaheksandikfinaalist, kus neil tuli maha murda PSG. Kaalukale võidule ja Cristiano Ronaldo aina paranevale vormile vaatamata on Real olnud sel hooajal ikkagi ebastabiilne ning Meistrite liiga võitmiseks on vaja teha veel viis suurepärast esitust. Real ei saa eriti vehkida ka loositulemustega, mis tõi neile vastaseks Torino Juventuse.



5. Torino Juventus – Itaalia vanameistrid on alati üllatusvõimelised ja seda tõestati ka kaheksandikfinaalis Tottenhami vastu. Õigel hetkel ja õigel päeval võib Juventus olla suurepärases hoos ja siis on kõigil nendega raske. Siiski tuleb tunnistada, et nende veerandfinaalvastasel Realil on rohkem kvaliteeti.



6. FC Liverpool – Eesti koondise kapteni Ragnar Klavani koduklubi FC Liverpool on veerandfinaali jõudmisega tegelikult juba oma taseme välja mänginud. Kui kaheksandikfinaalis oli viis Inglismaa klubi, siis Liverpool oli üks kahest, kes ka sealt edasi murdis. Viimasel ajal on Liverpool näidanud korralikku vormi ning tasub meenutada, et just nemad on ainsad, kes on sel hooajal suutnud Premier League'is Manchester City alistada. Seega omad võimalused on Liverpoolil kindlasti olemas.



7. Sevilla – Hispaania klubi on Meistrite liigas juba korra üllatanud, kui konkurentsist lükati Manchester United. Mäletatavasti oli nendega alagrupiturniiril raskustes ka Liverpool. Seega ei saa Sevillat veel maha kanda, kuid tuleb tunnistada, et Müncheni Bayern on ikkagi hoopis teisest puust vastane. Lisaks on Bayernil koduliigas asjad selged ja nad saavad korralikult keskenduda Meistrite liigaks.





8. AS Roma – Itaalia tippklubil on küll suurepärane väravavaht (Alisson) ja veel mitmeid häid mängumehi, kuid tänavusel hooajal jääb sellest kõigest tõenäoliselt Lionel Messi pidurdamiseks väheks. Roma on sarnaselt Sevillale end veidike juba ületanud ja iga järgmine samm oleks tõeline üllatus.

Meistrite liiga veerandfinaalid:



Sevilla – Müncheni Bayern (3. ja 11. aprill)

Torino Juventus – Madridi Real (3. ja 11. aprill)

FC Barcelona – AS Roma (4. ja 10. aprill)

Liverpool – Manchester City (4. ja 10. aprill)