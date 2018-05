MEISTRITE LIIGA PÄEVIK | Kas Philippe Coutinho kahetseb Liverpoolist lahkumist ja kas ta saab ka Meistrite liiga medali?

Liverpooli juhendaja Jürgen Klopp loodab, et Coutinho ei kahetse talvist klubivahetust ja tunneb end uues keskkonnas hästi. “Loodetavasti ta ei kahetse midagi. Ma ei ole kunagi öelnud, et oleme temata tugevamad, kuna ta on tipptasemel mängija,“ sõnas Klopp hiljuti.

Vastavalt Euroopa Jalgpalli Liidu UEFA reeglitele ei tohtinud Coutinho sel hooajal Meistrite liigas FC Barcelona eest enam mängida. Seetõttu on brasiillasel justkui õigus ka Liverpooli poolt võidetud Meistrite liiga medalitele.

Vastavalt reeglitele saab Meistrite liiga võitjaks tulnud meeskond 40 medalit. Coutinho mängis alagrupiturniiril Liverpooli eest viis kohtumist ja lõi viis väravat. Seega on ta mängijana panuse andnud ja medalit justkui väärt. Lõpuks otsustab aga Klopp, kes on need 40 meest, kes medali saavad.

