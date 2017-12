Meistrite liiga päevik: kas näeme põrunud Madridi Atleticot nüüd suvel Tallinnas?

Järgmise aasta 15. augustil seisab Tallinnas ees suur jalgpallipidu, kui selgub 2018. aasta UEFA superkarika võitja. Seega tasub siinsel vutipublikul jälgida Meistrite liiga kõrval teraselt ka Euroopa liigat, sest superkarika finaalis lähevad vastamisi ju kahe nimetud sarja võitjad.

Kui tänavu mängisid UEFA superkarika finaalis Madridi Real ja Manchester United, siis päris sellist maiuspala just igal aastal ei näe. Meistrite liiga võitjana sõidab suvel Tallinnasse kindlasti mõni absoluutne tippklubi, kuid Euroopa liigas on tõeliste suurklubide konsentratsioon tunduvalt väiksem.

Kui heita pilk tänavusele Euroopa liigale, siis kõige nimekamateks tiimideks on seal parasjagu Londoni Arsenal ja AC Milan. Mõlema tiimi Tallinnasse jõudmine oleks kindlasti siinsele vutipublikule meelepärane.

Siiski on see nimekiri nüüd täienemas. Nimelt langes Meistrite liiga alagrupiturniiri järel konkurentsist Madridi Atletico. Eelmisest neljast Meistrite liiga hooajast kahel on Atletico jõudnud finaali, korra on lõpetatud hooaeg poolfinaaliga ning korra veerandfinaaliga. Seega võib julgelt väita, et just Atletico tõusis Meistrite liigast langemisega koheselt Euroopa liiga favoriidiks.

Seejuures on Atletico ajalooliselt Euroopa tugevuselt teises klubisarjas hästi mänginud. Kui Meistrite liigas on finaalides tulnud ikka Atleticol kaotustega leppida, siis Euroopa liigas on triumfeeritud hooaegadel 2009/10 ja 2011/12. Nimetatud aastatel võitis Atletico hiljem ka Euroopa superkarika.

Nimekate klubide osas võib Euroopa liiga saada kolmapäeva õhtul veel täiendust. Võimalik on Dortmundi Borussia langemine Euroopa liigasse. Sama võib näiteks juhtuda ka Napoliga. Halva õnne korral võib Euroopa liigasse langeda ka Liverpool.

Meistrite liiga matše on võimalik jälgida LIVE @Viaplay. Täna kavas: Liverpool - Moskva Spartak, Madridi Real - Dortmundi Borussia, RB Leipzig - Besiktas, Tottenham - APOEL, Donetski Šahtar - Manchester City, Feyenoord - Napoli.