Meistrite liiga päevik: kas Müncheni Bayen suudab muutuste tuules edukas püsida?

Müncheni Bayernis mängivad ikka tippmehed. Foto: GUENTER SCHIFFMANN, AFP

Jalgpallimaailmas räägitakse aina enam rahast. Neymari siirdumine 222 miljoni euro eest PSG ridadesse on nii mõnegi klubi pannud mõtlema, et kuidas edasi. Kui Inglismaa ja Hispaania suurklubid on harjunud ka suuri summasid kulutama, siis aina suurenevad üleminekutasud on teravaid küsimusi tekitanud Saksamaal ja täpsemalt Müncheni Bayerni leeris.