Meistrite liiga päevik: kas Manchester Cityl on Premier League'i ajaloo parim koosseis?

Viimastel aastatel on jalgpalli Meistrite liiga võitjasoosikuid ritta seades ikka esile toodud Madridi Real, FC Barcelona ning Müncheni Bayern. Tänavu räägitakse palju PSG-st, kuid tundub, et aina enam tuleb jälgida ka Manchester City tegemisi.

Pealkirjas õhku visatud küsimuse esitas esmaspäeval Briti päevaleht Daily Mail ning seda tõenäoliselt õigustatult. Uefa.com leidis, et tõenäoliselt on tegemist praegu parimas hoos oleva meeskonnaga Euroopa klubivutis. Käimasolev hooaeg on kestnud praeguseks küll ainult kaks kuud, kuid Pep Guardiola on oma koosseisu saanud hästi toimima.

Pep Guardiola võib olla rahul - meeskond toimib hästi. Foto: PAUL ELLIS, AFP

Ideaalne algus

Premier League'is hoiab City 8. vooru järel 22 punktiga liidrikohta. Samuti hea koosseisu kokku saanud Manchester United jääb maha 2 ning Tottenham kolmandana 5 silmaga. Väga suurest edumaast seega City puhul veel rääkida ei saa, kuid väljakul näidatud sooritused on kogutud punktidest isegi võimsamad. 8 kohtumisega on ManCity löönud Inglismaa liigas 29 väravat ehk keskmiselt 3,6 tabamust mängus.

Tundub, et FC Barcelona ning Müncheni Bayerni suurepäraselt mängima pannud Guardiola on oma teiseks ManCity hooajaks saanud kokku koosseisu, kes suudab ideaalselt katalaani plaane väljakul ellu viia.

ManCity investeeris suvel kõvasti äärekaitsjatesse, kui meeskonda toodi Benjamin Mendy (praegu küll pikaks ajaks vigastatud, 23-aastane), Kyle Walker (27) ning Danilo (26). Lisaks on osutunud ülimalt oluliseks täienduseks brasiillasest väravavahi Edersoni (24) hankimine.

Vaadates City koosseisu, siis tegemist oligi varasemalt tiimi kõige nõrgemate positsioonidega. Lisaks toodi suvel ründeliini paremale servale Bernanrdo Silva (23), kes on näidanud, et tegemist tõeliselt heal tasemel mängumehega, kelle õiget panust hakatakse ehk hindama paari aasta pärast.

Kaitse korras

Võrreldes mullusega on palju kindlam ManCity kaitseliin, kus on liidriks tõusnud mullu palju kriitikat saanud John Stones (23). Tema kõrval teeb eeskujulikult töö ära Nicolas Otamendi (29).

Keskväljal säravad Fernandinho (32) ja Ilkay Gündogan (26). Neist viimase karjääri on räsinud mitmed rasked traumad, kuid Saksamaa koondislane on väljakule naastes olnud alati jätkuvalt kõrgel tasemel.

Ründavatele mängijatele otsa vaadates on ManCity varasalv sisuliselt lõputu. Kui uus mees Bernanrdo Silva on teinud paljulubava alguse, siis võistkonna üldist kvaliteeti vaadates on mõistetav, miks mullu AS Monacos säranud mees peab esialgu leppima vahetusmängija rolliga.

Võimas ründeliin

Tõenäoliselt võib ManCity mängujuhti Kevin De Bruynet (26) pidada praegu Premier League'i parimaks jalgpalluriks. Just tema oskus mäng käima panna ja täpsed söödud on võistkonnas kõige aluseks.

Kui sinna juurde lisada Premier League'i parim ründaja Sergio Agüero (29), kogenud ääreründaja David Silva (31), tänavu suurepärases hoos olev Raheem Sterling (22), ülikiire väravakütt Leroy Sane (21) ning end Inglismaal aina kindlamalt tundev Brasiilia äss Gabriel Jesus (20), siis saab kokku noore, terava, kiire ja surmava koosseisu, millele ei ole Inglismaal sisuliselt kellelgi midagi vastu panna.

Kui Inglismaal näitab ManCity praegu konkurentidele kandu ja kõik on nendest vaimustuses, siis nende teisipäevane Meistrite liiga vastane Napoli teeb praegu imetegusid Itaalia kõrgliigas. Napoli on Seria A hooaega alustanud kaheksa võiduga kaheksast mängust ning ollakse kindlalt tabeliliidrid. Omavahel kohtutakse juba teisipäeva õhtul Manchesteris.