Meistrite liiga päevik: kas Inglismaa ründetäht on tõesti tõusnud Messi ja Ronaldoga samale tasemele?

Maailma parimast jalgpallurist rääkides tuuakse ikka välja Lionel Messi ja Cristiano Ronaldo nimed. Samas üritatakse nende kõrvale ikka upitada ka mõnda teist meest. Inglased usuvad aina enam, et nimetatud kahe kõrvale on kerkimas nende 24-aastane ründetuus Harry Kane.

Viimastel aastatel on valdavalt levinud arvamus, et Messi ja Ronaldo kandadele on astumas Neymar ja Antoine Griezmann. Reaalsuses nähakse just Neymaris järgmist maailma parimat jalgpallurit, kuid samas tuleb tunnustada ka Tottenhami ründeässa Kane'i viimase aja vägitegusid.

34 - No player has scored more goals in all competitions for a Premier League club in 2017 than Harry Kane (34).





Aastaid lootsid inglased, et Messi ja Ronaldo kõrval võiks sama eredalt särada ka Wayne Rooney, kuid kahe nimetatu eakaaslane on juba aastaid liikunud mängulises mõttes allakäigutrepil.

Tottenhami kasvandik Kane sai oma viimases kohtumises taaskord maha kübaratrikiga, kui Londoni klubi alistas Meistrite liigas 3:0 Nicosia APOEL-i. Tänavuse 2 Meistrite liiga kohtumisega on ta kirja saanud juba 5 väravat.

Premier League'is on tal 6 kohtumisega sel hooajal koos 4 väravat ehk ründaja liigub neljandat hooaega järjest tempos, mis lubab tal lüüa liigas üle 20 värava. Erilises hoos on ründaja olnud aga sel aastal – Tottenhami eest on ta käimasoleva aastanumbri sees löönud koguni 6 kübaratrikki.

32 - Harry Kane has now scored 32 goals in 30 competitive appearances for Tottenham Hotspur in 2017.





“Selline statistika on juba Lionel Messi ja Cristiano Ronaldoga samast mastist,“ teatas Manchester Unitedi kaitselegend Rio Ferdinand BT Sport'si eetris. “Ta suudab väravaid lüüa igast asendist. Keskkaitsjana on tema vastu ilmselt kohutav mängida.“

Kane on ise Inglismaa meediale tunnistanud, et just Messi ja Ronaldo on tema jaoks inspiratsiooniallikateks. “Tänu sotsiaalmeediale on tänapäeval raske meediast eemale hoida. Tahan olla üks maailma parimaid jalgpallureid. Kui inimesed võrdlevad ja ma ka ise näen, et olen neile (Messile ja Ronaldole) lähedal, siis see motiveerib mind veel kõvemini pingutama, et teha veel üks samm edasi,“ sõnas Kane ise The Telegraphile.

Esialgu astub Kane statistiliste näitajate poolest kahele kangele kandadele, kuid just sellest kõik ju algabki. Kui mängustiililt on Kane võrreldes Messi ja Ronaldoga teist tüüpi mängija, siis sarnaselt kahele nimetatule on ka inglasel vankumatu usk oma võimetesse. Just see omadus võibki viia hea meeskonnamängijana ja suurepärase mängulugejana tuntud Kane'i ühel päeval ka maailma parimaks.

2017 - Goals in 2017 so far:

Harry Kane - 34

Southampton - 33

Swansea - 33

Burnley - 32

Watford - 31

Stoke - 28

WBA - 27

C.Palace - 26.

Wow.