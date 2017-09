Meistrite liiga päevik: kas Cavani ja Neymari enneolematu tüli rikub PSG esimese suure peaproovi?

Sel suvel sai Prantsusmaa tippklubi PSG oma unelmate ründetrio, kui senise staari Edinson Cavani kõrvale toodi Neymar ning Kylian Mbappe. Väravaid on kohe tulnud palju, kuid staaride omavaheline suhtlus on osutunud oodatust keerulisemaks.

Üle-eelmisel nädalal toimunud PSG ja Lyoni vaheline kohtumine kütab endiselt kirgi. Toonases mängus vaidlesid Neymar ja Cavani nii penalti kui ka karistuslöögi löömise üle. Seejärel on meediasse paisatud suurel hulgal erinevaid spekulatsioone.

Viimatisest liigamängust Montpellieri vastu jäi Neymar väidetava trauma tõttu kõrvale. PSG kaotas kohe ka esimesed punktid Prantsusmaa kõrgliigas, kui leppida tuli 0:0 viigiga. Neymari abita ei suutnud Cavani ja Mbappe vastaste väravalukku lahti muukida.

Hispaanlased segavad vett

Väidetavalt hoiti Neymarit kolmapäevaks, kui PSG läheb Meistrite liiga alagrupiturniiri teise ringi matšis vastamisi Müncheni Bayerniga. Juba hooaja algusest peale on räägitud, et tegemist on Pariisi klubi uue ründetrio esimese tõelise testiga. Nii üritatakse meeskonna sees selle kohtumise eel pingeid igal võimalikul viisil vähendada. Väidetavalt pakuti Cavanile koguni miljonit eurot, et viimane loovutaks penaltite löömise õiguse Neymarile (miljon olevat tulnud sellest, et Cavani lepingus on punkt, mille kohaselt teenib ta miljoni, kui ta on hooaja jooksul PSG suurim väravakütt).

Rahvusvaheline meedia ei lase teemal aga vaikselt hääbuda. Eriti hoos on olnud hispaanlased, kes paiskavad järjepanu eetrisse erinevaid spekulatsioone. Ilmselt ei ole siin ka midagi imestada, kuna Neymari lahkumine FC Barcelonast oli valus hoops kogu Hispaania jalgpallile, mitte ainult katalaanidele.

Neymar (vasakul) ja Edinson Cavani PSG treeningul. Foto: BENOIT TESSIER, REUTERS

Viimati tuli Hispaania ajaleht El Pais välja teatega, et Cavani ja Neymari omavaheline suhtlus oli saanud kohe karmi alguse. “Kes see on? Kas sa arvad, et oled Lionel Messi,“ olevat Cavani kohe esimesel kohtumisel Neymarile öelnud.

Messi võrdlust olevat hiljem kasutanud aga ka Neymar. Nimelt oli ta teatanud, et ta võibki teist viiulit mängida ainult Messi kõrval, kuid kindlasti ei kavatse ta seda teha Cavani kõrval.

Kahe staari keeruline suhe lisab aga veelgi pinget PSG juhtkonna kaela. Nimelt üritavad nad Neymari ja Mbappe hankimise järel saada oma rahaasju rohkem joonde. Kui Neymari eest maksti maailmarekordilised 222 miljonit eurot, siis Mbappe eest tuleb järgmisel suvel tasuda läbi aegade teine summa ehk 180 miljonit eurot.

Ebaõnnestunud tehingud

Olukorra tasakaalustamiseks üritas PSG suvel rahaks teha nii Thiago Silva, Angel di Maria, Julian Draxleri, Lucas Moura, Javier Pastore kui ka Hatem Ben-Arfa. Kui need võimalikud tehingud kukkusid läbi, siis lahti õnnestus saada ainult Serge Aurierist ning Blaise Matuidist.

Kuna mitmed tehingud ebaõnnestusid ja Neymari ning Cavani omavaheline läbisaamine on osutunud väga halvaks, siis olevatki tõsiselt kaalumisele tulnud võimalus, et Uruguay koondise staar maha müüa. Hispaania väljaanne Diario Gol kirjutaski, et PSG käiski juba Madridi Reali jutul, et viimased võiksid jaanuaris uruguailase endale osta. Reali president Florentino Perez olevat selle idee aga koheselt maha teinud.

Cavani frustratsiooni võib mõista, kuna ta pidi mitu aastat mängima teist viiulit Zlatan Ibrahimovici kõrval ja nüüd soovib tema särada. Reaalsuses on tal selles olukorras ainult kaotada, sest vaevalt keerab PSG juhtkond selja 222 miljonit maksnud Neymarile.

Seega saab kolmapäevane kohtumine Bayerniga olema Cavani ja Neymari jaoks oluline test. Kas kaks staari mahuvad ühele väljakule ära. Viimati loeti üle ju ka meeste omavahelised söödud. Lyoni vastu peetud kohtumises saatis Neymar kaaslase suunas kaks söötu. Cavanilt ei tulnud vastu aga ühtegi...

Edinson Cavani has €1m bonus clause if he finishes as PSG's top scorer.. The penalty fiasco all makes sense now! pic.twitter.com/22SarMYzfq — Footy Accumulators (@FootyAccums) September 20, 2017