MEISTRITE LIIGA PÄEVIK | Itaallastele pakuti kandikul võimalust, mis jäeti lõpuks aga kasutamata

Lõpuks suutsid aga mõlemad enda korraliku seisu maha mängida ja selleks hooajaks on nende Meistrite liiga teekond läbi. 16 parema sekka on küll koha juba taganud Juventus ja Roma, kuid teisipäeva õhtuga sai selgeks, et itaallaste suurt ja massilist tagasitulekut Euroopa tugevaima klubisarja tippu peab veel ootama.