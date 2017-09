Meistrite liiga päevik: Inglismaa tipud näitavad üle pika aja võimu, ainsa sipleb raskustes Liverpool

Romelu Lukaku on alustanud Manchester Unitedi ridades suurepäraselt. Foto: OLI SCARFF, AFP

Jalgpalli Meistrite liigas on sel kümnendil võimutsenud peaasjalikult FC Barcelona, Madridi Real ja Müncheni Bayern. Nende kõrval on silma paistnud veel ka Madridi Atletico ja Torino Juventus. Eelmisel kümnendil moeloojateks olnud Inglismaa tiimid on esinenud oma võimeid arvestades pigem tagasihoidlikult. Tundub, et sel hooajal võivad olla asjad muutumas.